Nel pomeriggio di domenica 11 aprile si è tenuto l’evento “Doniamo un Respiro”, webinar di

confronto tra professionisti sanitari locali e società civile, organizzato dalle associazioni

RISORSE e MedFuture.

Consapevoli delle fragilità del sistema ospedaliero calabrese, le associazioni hanno inteso

affrontare numerose tematiche, spaziando dalla campagna vaccinale alle conseguenze sociali

dell’emergenza sanitaria.

Il confronto è stata l’occasione per il lancio di un’iniziativa solidale di RACCOLTA FONDI, al fine

di dotare l’USCA di Taurianova di una sonda ecografica portatile: uno strumento in più per

aiutare i medici nella diagnosi e per alleviare più rapidamente le sofferenze degli affetti da

covid-19.

I lavori sono stati introdotti e moderati da Simone Marafioti, membro delle associazioni

organizzatrici dell’evento, che ha invitato dapprima il Dott. Francesco Monteleone –

presidente dell’associazione MedFuture e specializzando in anestesia e rianimazione – ad

intervenire.

Il Dott. Monteleone ha offerto uno spaccato sulle differenze vissute in ambito lavorativo tra

nord e sud, evidenziando quindi una carenza grave di mezzi che i sanitari calabresi subiscono

quotidianamente.

Noemi Asciutto, presidente dell’associazione Risorse, ha poi dato risalto alle contraddizioni

in essere e le forti disuguaglianze che la pandemia da covid-19 ha esacerbato.

Un intervento più tecnico, invece, è stato introdotto dal Dott. Ettore Ventura, specializzando

in malattie dell’apparato cardiovascolare, il quale ha spiegato in modo semplice e chiaro le

differenze di sviluppo ed efficacia dei vaccini oggi somministrati in Italia. Nell’intervento è

stato chiarito che il vaccino Vaxzevria (Astra Zeneca) è efficace, e presenta minori effetti

collaterali di altri vaccini oggi commercializzati.

Salvatore Barresi, membro dell’associazione Risorse e studente di medicina, ha invece

riassunto alcuni dati statistici allarmanti, evidenziando come, oltre alle conseguenze nefaste

sull’economia ed il lavoro, la pandemia da covid-19 abbia pesantemente inciso sulla salute

psicologica di ogni cittadino.

Dunque, il Dott. Gianluca Sellaro, specializzando in anestesia e rianimazione, ha illustrato

l’esperienza lavorativa presso l’USCA di Amantea, dove spesso si è trovato a visitare i malati

covid-19 senza i mezzi necessari.

Agli interventi introduttivi degli esponenti delle associazioni organizzatrici, hanno fatto

seguito i contributi degli esperti del settore sanitario.

Dapprima, il Prof. Eugenio Garofalo, docente di anestesia e rianimazione presso l’Università

“Magna Grecia” di Catanzaro, ha rimarcato come sia variato lo scenario del suo reparto

durante le diverse fasi dell’emergenza. Infatti, la popolazione oggi ricoverata è molto più

giovane e sempre più frequente è l’assenza di altre patologie concomitanti.

Un’ecografia toraco-polmonare ben fatta a casa del paziente – ha spiegato – può avere una

efficacia pari ad una TAC nell’evidenziare il decorso della patologia polmonare da Covid19,

oltre ad avere significativi benefici, tra cui la velocità di esecuzione e l’assenza di radiazioni

ionizzanti.

Successivamente, il Dott. Giuseppe Panuccio, specializzando in malattie dell’apparato

cardiovascolare e dottorando di ricerca, ha sapientemente illustrato che determinate

patologie – come il diabete, lo scompenso cardiaco o la cardiopatia ischemica – siano dei

fattori che contribuiscono a peggiorare la prognosi dei pazienti affetti da covid-19. Si dimostra

così la necessità di proteggere prontamente tutti i soggetti a rischio, grazie ad una tempestiva

campagna vaccinale.

Quindi, il Dott. Giovanni Calogero, ha raccontato la sua esperienza di responsabile dell’USCA

e del Centro Vaccinale di Taurianova, fornendo i dati dell’andamento della campagna

vaccinale, ed offrendo uno spaccato delle più frequenti problematiche che si riscontrano nella

gestione della pandemia da parte dei sanitari calabresi, tra cui un’assenza cronica di personale

ed un carente turn-over.

Infine, Agostino Pantano, giornalista di LaC News24, ha espresso alcune considerazioni sugli

interventi precedenti, rimarcando con forza quanto sia importante il ruolo della classe

giornalistica nell’evidenziare le problematiche riscontrate dai cittadini, collaborando dunque

ad una migliore implementazione della campagna vaccinale.

Il webinar si è poi concluso con una fase di dibattito tra i presenti.

L’evento ha raggiunto una platea di circa 4500 utenti; al picco, è stato seguito da circa 300

utenti.

Le associazioni Risorse e MedFuture ringraziano tutti gli intervenuti e tutti gli ascoltatori, oltre

a tutti coloro che hanno già donato, dando un prezioso contributo alla RACCOLTA FONDI.

Ricordiamo che è possibile donare:

– in pochi secondi e in tutta sicurezza sulla piattaforma #GoFundMe: https://bit.ly/3uDqiuK

– con bonifico bancario intestato a: ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE “RISORSE”

IBAN: IT78X0567617295PR0001428505

– contattandoci personalmente, scegliendo il metodo che si preferisce.

Anche il più piccolo gesto di solidarietà può fare una grande differenza.