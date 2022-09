Appuntamento da non perdere il 5 settembre in Piazza Macrí alle ore 22:00. Gaetano Vicari canterà accompagnato da Melania Guerrisi al pianoforte e voce e da Chiara Pia Ambesi al violino. I tre musicisti si esibiranno in un concerto all’insegna della buona musica che condurrà il pubblico in un viaggio musicale che parte dagli anni 60, con rivisitazioni di musiche conosciutissime e di diverso genere. Tra queste musiche sarà possibile riconoscere alcune tra le colonne sonore più belle degli ultimi decenni.

Durante la serata inoltre si esibiranno alcuni allievi della scuola di musica “musica e armonia”