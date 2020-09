Stasera alle ore 20 in videochat su Approdo Calabria e nei canali social Facebook e Instagram, ci sarà l’ultimo e atteso confronto tra candidati a sindaco per le elezioni comunali del 20 e 21 settembre.

A confrontarsi saranno due ex sindaci, Roy Biasi per la coalizione “Innamorati di Taurianova” e Fabio Scionti per la coalizione “Taurianova Futura”: