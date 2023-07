Domenica 9 luglio si rinnova l’appuntamento con tanta passione e grinta (tutti pazzi per la 500) del Fiat 500 club Taurianova Reggio Calabria, con il presidente Salvatore Alessi e tutti i soci, giunto al 16° anno che come gli anni trascorsi saranno presenti all’evento tutti i club della Calabria e Sicilia per trascorrere una bella giornata tra passione e divertimento.