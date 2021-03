C’è un altro caso pandemico che colpisce da sempre molte comunità, tra queste Taurianova, ed è quello dei “Lordazzi” che poi nei fatti, sono dei veri e propri criminali. Delinquenti senza scrupoli i quali non hanno alcun rispetto per l’ambiente e per chi ci vive. Sporcando ogni angolo di città, di campagna e di ogni altro luogo indiscriminatamente e senza alcun rispetto, forse nemmeno per sé stessi.

Mentre stavo guardando un film dal titolo un po’ bizzaro, “La Manutenzione continua senza sosta per ridare il giusto decoro urbano alla nostra meravigliosa città”, dove il protagonista era un uomo, anzi un omone alla Otello, un “Moro” di altri tempi, tutto selfie e distintivo (e fascia), il quale entrava in scena quando c’era bisogno di lui, da una lunga scalinata come se fosse un misto tra Wanda Osiris e Jimmy il Fenomeno.

Di colpo un amico mi invia delle foto, segnalandomi la questione in merito utilizzando, anzi aggravando la sua segnalazione con una frase forte, ovvero che qui non si tratta solo di “Lordazzi”, ma sembra la “terra dei fuochi”. In effetti lo spettacolo è indecente, una sorta di delinquenza perpetrata da criminali senza scrupolo, gentaglia da quattro soldi senza onori né gloria e che, con arroganza e prepotenza sporcano senza pietà.

Ovviamente vivendo nel Rione Zaccheria dove quel verde rigoglioso impera come una macchia verde urbana, dove ti affacci dal balcone e dalla finestra, osservi quel verde imperioso che regna e dona armonia di speranza e, visto che siamo in zona rossa e dobbiamo restare chiusi in casa, il giorno di Pasquetta ci dona quel senso di benessere di stare in una campagna circondata dalla freschezza soave di quel verde vivo…

Le immagini ricevute, riguardano la “Contrada Scrivere” vicino al campo sportivo di San Martino. È inutile ripetere l’indecenza di quanto perpetrato oppure utilizzare parole scontate dettate dalla rabbia dell’indignazione.

I “Lordazzi” sono una piaga e su questo un’Amministrazione Comunale non ha colpe, ma dovrebbe prendere provvedimenti sanzionatori da “tolleranza zero”, però ci vogliono gli strumenti, come la videosorveglianza e la collaborazione dei cittadini onesti. Quest’ultimi, qualora si dovessero trovare davanti ad un “Lordazzo”, non esitare a segnalarlo alle autorità competenti.

Per il resto, quanto abbiamo dovuto fare è stato fatto, godetevi la vista, ma attenzione allo stomaco.

(GiLar)