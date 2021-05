Il grido di allarme parte dal delegato alla Sanità del Comune di Taurianova, il vicepresidente del consiglio comunale punta il dito sulla grave situazione del 118 (S.U.E.M) . È inaccettabile che una postazione così importante è vitale come quella del 118 a Taurianova possa essere ridotta con 1 solo dottore, 3 autisti e gli infermieri costretti ad intervenire a volte senza personale medico.

Una situazione che non può assolutamente andare avanti così! Non voglio essere allarmista ma conscio della gravità della situazione e dell’ importanza di un servizio che se solo per pochi secondi può salvare la vita ad una persona, credo sia di preminenza assoluta.

Per giunta un guasto in questi giorni all’ unica ambulanza presente ha provocato un’interruzione del servizio che personalmente mi lascia basito. In relazione alla dotazione prevista, pari a 6 unità e almeno 2 medici, all’attualità ve ne sono solo 3 autisti e 1 medico. Chiedo, pertanto e con urgenza, l’Intervento dei vertici provinciali dell’A.S.P. con il Commissario Scaffidi, il direttore sanitario Minniti e il Commissario Regionale Longo, affinché vogliano affrontare una volta per tutte l’ annoso problema. Evidenzio, inoltre, che la suddetta criticità non riguarda esclusivamente il territorio di Taurianova e zone limitrofe ma anche le altre postazione dislocate nel territorio della Città Metropolitana. Puntualizzo che non si tratta di richieste di lana caprina, ma attengono a problematiche che non dovrebbero assolutamente esistere in alcuna comunità atteso che stiamo parlando di cose che non possono aspettare, ovvero di vite umane che potrebbero essere salvate per frazioni di secondo. Tutto ciò deve scuotere la coscienza di ognuno di noi se veramente teniamo ai nostri cari e alla società in generale.

Confido nella buona fede dei vertici A.S.P. nella risoluzione del problema 118 S.U.E.M di Taurianova con l’ auspicio che gli operatori Sanitari possano lavorare con la giusta serenità e sicurezza perché’ il benessere sociale costituisce l’asse portante di una comunità.