Rifondazione Comunista sarà presente alle iniziative con ANPI e altre

associazioni, comitati e movimenti per celebrare il 25 Aprile e portare avanti i

valori costituenti di libertà e democrazia. In vista del 1° Maggio continuano i

nostri incontri on line con i lavoratori e la preparazione alla manifestazione

dell’ 8 Maggio alla cittadella della regione calabria per chiedere, insieme a

lavoratrici, lavoratori e comitati per la sanità pubblica:

SALUTE, LAVORO, DIGNITA’

L’ 8 MAGGIO SCENDI IN PIAZZA