Riteniamo opportuno, in qualità di Consiglieri Comunali, redarguire l’intera amministrazione relativamente la reiterata negligenza nell’informare/invitare, TUTTI i consiglieri comunali, alle consuete celebrazioni o commemorazioni. Nell’ultimo anno e mezzo, molteplici sono stati i momenti celebrativi ai quali avremmo voluto partecipare, nel rispetto delle Istituzioni che onorevolmente rappresentiamo in seno al Consiglio Comunale, ma purtroppo dobbiamo prendere atto della totale mancanza di rispetto di questa amministrazione nei confronti dei colleghi di minoranza, mai invitati ufficialmente alle ricorrenze particolarmente significative della nostra comunità. Coscienti della volontà della giunta Biasi di voler sentirsi protagonisti egocentrici per ricordarsi che esiste oltre che l’autoreferenzialità anche il garbo Istituzionale, ci auguriamo che in futuro, indipendentemente dalle diverse opinioni politiche e di governo, venga rispettata a pieno la carica pubblica che solertemente assolviamo.

“Quando non solo non sei un buon amministratore, ma non hai nemmeno il garbo istituzionale per farlo”

I consiglieri comunali

Fabio Scionti

Simone Marafioti

Raffaella Ferraro

Filippo Lazzaro

Daniele Prestileo

Nello Stranges