Prevenzione oncologica, torna a Taurianova la mammografia gratuita di Pam   

Nel nome della Prevenzione, un’altra Giornata ispirata da una nuova collaborazione autorevole su cui l’Amministrazione Comunale ha investito per offrire servizi salvavita ai cittadini.

Di nuovo le donne protagoniste, grazie allo screening senologico gratuito organizzato dalla sezione reggina di “Pam Italia-Prevenzione Ambiente Mobilità”, realtà nazionale impegnata nella promozione di stili di vita salutari. A largo Bizzurro, nell’area che attualmente ospita il poliambulatorio dell’Asp, l’arrivo della clinica mobile attrezzata e degli operatori dell’associazione ha dato la possibilità a 25 donne, tra 35 e 49 anni, di sottoporsi ad una mammografia.

Nella tappa taurianovese della campagna di Pam-Italia, ad accogliere quanti hanno deciso di approfittare di un esame che in tanti casi serve per le diagnosi tempestive, c’erano anche il vice sindaco Antonino Caridi, l’assessore alle Politiche Sociali Angela Crea, e i volontari della Croce Rossa. Dopo la recente conclusione del progetto “Salute e Movimento”, consistito nella offerta gratuita di uno screening cardiologico e nell’organizzazione di una passeggiata metabolica, quest’altra opportunità sostenuta dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi consente di promuovere la cultura della prevenzione, educare all’importanza dei controlli periodici e sensibilizzare le donne, in un territorio dove purtroppo i dati sulla prevenzione restano ancora troppo bassi.

La Giornata, resa possibile anche dalla collaborazione di diverse aziende locali – e dal main sponsor di Pam Italia, Autosanfilippo Group Srl di Gerace – verrà replicata in altri centri della provincia secondo il calendario predisposto dall’associazione che ha come responsabile provinciale Enza Votano.

«Desidero ringraziare Pam e gli imprenditori taurianovesi coinvolti – dichiara l’assessore Crea – per questa iniziativa che assume un carattere straordinario, in quanto le donne a cui si rivolge sono di una fascia di età attualmente esclusa dai programmi di screening gratuiti erogati dal Sistema sanitario nazionale. Taurianova, anche grazie al ruolo di capofila che il Comune ha nell’Ambito sociale territoriale, ha visto crescere in questi anni le campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione e questo aspetto ci interessa ancora di più incrementare, perché le informazioni che gli utenti possono ottenere non servono soltanto per conoscere il proprio stato di salute ma anche le condizioni in cui poter esigere la fruizione di diritti fondamentali dalle istituzioni sanitarie e dalle amministrazioni pubbliche».