Lega, Furgiuele: “Tribunale condanna Repubblica per avermi diffamato, ma Saviano reitera teorema”

“La verità, alla fine, vince sempre. Il Tribunale di Lamezia Terme ha riconosciuto, dopo 7 lunghi anni, il contenuto diffamatorio dell’articolo pubblicato nel 2018 su La Repubblica, condannando il Gruppo Editoriale GEDI, l’allora direttore e i giornalisti del quotidiano, per le gravi falsità diffuse sul mio conto. Dopo anni di attesa, la mia totale estraneità ai fatti insinuati, che ho sempre rivendicato con forza, è stata asseverata. Eppure, in modo assurdo, c’è ancora oggi chi, come Roberto Saviano, dai microfoni di una trasmissione televisiva, rilancia lo stesso falso teorema che ha portato alla condanna per diffamazione nei miei confronti il quotidiano di piazza Indipendenza. In un momento storico in cui la delegittimazione politica passa anche attraverso la storpiatura mediatica, diffamando le persone, questa sentenza riafferma con forza il valore della verità. Ora, chiudiamo questa pagina”.