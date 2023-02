Si è conclusa pochi giorni fa a Taurianova l’esperienza dei corsi gratuiti di lingua italiana L2 rivolti a cittadini stranieri e promossi dal progetto FAMI CALABRIA FRIENDS per il territorio della Provincia di Reggio Calabria.

Il progetto, attuato dall’ente capofila Ass. International House e dal partner Ass. AMIr Intercultura, intende offrire ai cittadini stranieri la possibilità di acquisire la conoscenza della lingua italiana anche attraverso l’approfondimento di lessici specifici e settoriali, al fine di agevolare l’interazione ed inclusione delle persone straniere presenti sul territorio.

La consegna degli attestati, che rappresentano non solo un tassello importante del percorso di inclusione, ma anche uno strumento fondamentale per la crescita personale e professionale dei partecipanti, è avvenuta presso il Polo Sociale Integrato del Comune di Taurianova che in questi mesi ha messo a disposizione gratuitamente i locali per ospitare le lezioni, alla presenza dell’assessore con delega all’immigrazione, Maria Fedele, e altri membri dell’amministrazione comunale.

Si conclude dunque un’esperienza arricchente e positiva per alunni ed insegnanti che speriamo possa replicarsi anche in futuro.