Del congresso cittadino si potrebbe parlare a lungo, positivamente. Si potrebbe parlare della grande partecipazione, della bella sfida fra i due contendenti, delle ore impiegate dai militanti del PD cittadino a consentire una corretta e sincera espressione del voto . Un grazie va ai 270 elettori che hanno partecipato oggi alle votazioni, risultato che é frutto della passione che arde nei cuori dei candidati Bonaccini e Schlein, che hanno girato l’intero paese per divulgare un pensiero politico giusto e convincente. Rattrista, ma non é una novità, veder vendersi il risultato ottenuto da Bonaccini a pochi minuti dallo spoglio. Rattrista, ma fa riflettere, leggere che esistono “uomini di Nicola Irto” che ribaltano un risultato immaginando una competizione che dovrebbe essere sana, ma così evidentemente non é intesa da tutti. Rattrista vedere come si utilizza il nome del Senatore Irto senza alcuna legittimità, abusandone al sol scopo di creare fazioni che nella realtà, in uno scenario politico sano, non dovrebbero esistere. Rattrista dover difendere non solo un circolo, ma anche tutti i vontanti, dalle palesi ambizioni di chi questo partito lo utilizza come vetrina personale e non come luogo e strumento di partecipazione. Rattrista notare come ci si concentri più sul tutelare la propria figura agli occhi di qualcuno piuttosto che ringraziare e stringersi la mano. Rattrista vedere come ancora il nostro piccolo paese sia legato a logiche correntizie ed a sedicenti referenti politici che vogliono solo apparire e non impegnarsi per la causa. Dispiace soprattutto per alcuni elettori di Stefano Bonaccini, uomo e politico ben lontano da tali schemi, i quali hanno dovuto condivere, loro malgrado, lo stesso voto con una moltitudine di cittadini militanti fra le file del centro destra che oggi hanno espresso la loro preferenza al congresso del PD, una stranezza fino a poco fa, ma ora il quadro é abbastanza chiaro. Non credo che gli elettori di Bonaccini debbano essere trattati come mera merce di scambio. Dispiace dover constatare come da una grande giornata ricca di emozioni e sorprese, come quella odierna, un risultato venga vilipeso e la totalità degli elettori umiliata da pochi affabulatori. Ci si dovrebbe concentrare sul costruire, non sul dividere. Ci si dovrebbe impegnare sul coinvolgere, non sul chiedere favori. Ci si dovrebbe soprattutto fermare a riflettere prima di vantarsi di qualcosa che non si ha. I voti non sono una proprietà, non appartengono a nessuno, principalmente non appartengono a chi per questo partito non alza un dito. Nessuno del circolo “Walter Schepis” di Taurianova chiederà mai un favore o scomoderà qualcuno dai suoi principi, noi crediamo fortemente che la politica sia tutt’altra roba, qualcosa più di un gioco infantile fatto di invidie e ambizioni.

Dunque grazie a tutti partecipanti al voto di oggi, grazie a Elly Schlein, grazie a Stefano Bonaccini.

Simone Marafioti

Capogruppo Partito Democratico