Marco Salvatore Gervasio per avvelenarsi ha utilizzato le pillole della mamma, il ragazzo ricoverato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’Ospedale di POLISTENA è DECEDUTO DOPO Due giorni. Una morte che ha sconvolto l’intera piana di Gioia Tauro, tantè che i SINDACI SI SONO RIUNITI NON SOLO PER DARE SOLIDARIETA’, MA IN TANTI STANNO DECIDENDO DI RASSEGNARE NELLE MANI DEL PREFETTO DI RC,IL MANDATO DA PRIMO CITTADINO, SE NON SI TROVA UNA SOLUZIONE DEFINITIVA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SANITA’ NELLA PIANA DI GIOIA TAURO. IL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI POLISTENA STA VIVENDO MOMENTI DRAMMATICI, SONO OLTRE TRENTAMILA GLI ACCESSI IN UN ANNO, QUANDO LE PREVISIONI ERANO AL MASSIMO VENTIMILA.

LE INDAGINI DELLA POLIZIA DI GIOIA TAURO MIRANO A CAPIRE TRE QUESTIONI:

A) E’ STATO AVVIATO IL PROTOCOLLO PER I CASI DI AVVELENAMENTO! IL CENTRO ANTIVELENO DI PALERMO E’ L’UNICO DEL SUD CHE PUO’ DARE INDICAZIONI AI SANITARI DEL SUD.

B) PERCHE’ IL RAGAZZO E’ RIMASTO A POLISTENA, SAPENDO CHE LA TERAPIA INTENSIVA NON ERA OPERATIVA?

C) SONO STATE AVVIATE TUTTE LE FASI PRELIMINARI, COMPRESA LA LAVANDA GASTRICA AL RAGAZZO.

ECCO SONO QUESTI I PUNTI DOVE SI CONCENTRERANNO CON MOLTA PROBABILITA’ LE INDAGINI DELLA POLIZIA DI GIOIA TAURO.