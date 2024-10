Per decidere un miglioramento del mercato settimanale, affrontare il tema dei tributi che gravano sugli ambulanti e consentire forme di pagamento elettronico, l’assessore al Commercio, Massimo Grimaldi, ha incontrato una delegazione del direttivo Aniac Calabria (Associazione nazionale imprenditori, artigiani e commercianti).

Il delegato della Giunta guidata dal sindaco Roy Biasi è stato affiancato nell’incontro operativo dalla consigliera comunale Mariella Calapà – che segue le tematiche inerenti ai servizi nelle aree mercatali – e dal responsabile dell’ufficio Tributi del Comune, Cristian Belcastro.

Il confronto si è dipanato a partire dalle modalità di pagamento degli arretrati del Canone unico patrimoniale e le richieste dei rappresentanti degli ambulanti sono state analizzate sia dalla parte politica, sia dai tecnici comunali.

Il confronto ha determinato il raggiungimento di una intesa che prevede, rispetto al pagamento degli arretrati, l’obbligo di coprire solo gli anni 2022, 2023, 2024, mentre non saranno richiesti i canoni che si riferiscono alle annualità precedenti alla pandemia da covid.

Il Comune consentirà anche una rateizzazione mensile in modo che gli arretrati potranno essere corrisposti con rate da 50 euro, fermo restando l’obbligo per ogni operatore di chiedere agli uffici la rateizzazione e l’esclusione dalle agevolazioni ottenute per coloro che non regolarizzeranno il pagamento di almeno 3 rate.

È stato poi convenuto che da Gennaio 2025 il Comune si impegnerà per poter incassare il pagamento giornaliero con una sola richiesta. Su questo punto il Comune ha chiesto la massima collaborazione dei commercianti, che potranno pagare il tributo giornaliero direttamente all’operatore comunale – munito di apparecchiatura anche per il pagamento elettronico – nel giorno del mercato.

Conclusa la parte dedicata dall’accordo sui canoni, nell’incontro è stato affrontato il tema della sistemazione del mercato.

Sarà fatto un censimento, comprendendo anche le postazioni assegnate ma non occupate da lungo tempo, e, così come prevede la legge, il Comune è pronto a revocate queste autorizzazioni.

Al termine del censimento, dopo cioè aver stabilito quali postazioni sono rese libere per inattività, il Comune pubblicherà un bando in cui verrà richiesta – ai nuovi futuri assegnatari – una migliorìa negli stalli del mercato, come pure sarà un bando a decidere l’assegnazione dei posti risultati vacanti.

Dopo il bando cosiddetto di migliorìa sarà varato un secondo bando per l’assegnazione dei posti vacanti, permettendo quindi agli spuntisti che frequentano già da anni il mercato di avere una autorizzazione e una postazione fissa.

Nell’incontro l’assessore Grimaldi ha anche comunicato, alla delegazione guidata dal segretario Antonino Corica, una diversa localizzazione dell’annuale fiera di Santa Lucia, prevista il prossimo 13 dicembre, disponendo che gli stand ritornino in occasione della 4° edizione nel luogo dove originariamente e storicamente erano aperti, ovvero in piazza Santa Lucia che sorge alle spalle dell’ospedale.