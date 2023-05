La Dirigente dell’Istituto Comprensivo “F. Sofia Alessio – N. Contestabile” di Taurianova, dott . ssa Emanuela Cannistrà, e buona parte del suo staff (la DSGA, dott. ssa Maria Chiappalone, le collaboratrici, Stefania Sorace e M. Pia Sigilli, l’animatore digitale, Enza Miceli) hanno partecipato a Malta all’annuale Meeting organizzato dall’ AMCM nel corso del quale l’Istituto è stato designato come Scuola capofila del progetto a carattere internazionale per la provincia di Reggio Calabria.

L’ AMCM -Associazione Multi Culturale Mondiale- pone l’educazione multikulturale alla base di qualsiasi rapporto pedagogico e prevede per gli studenti programmi di apprendimento e/o potenziamento su percorsi multiculturali specifici, dando priorità alla lingua inglese, con stage settimanali in luoghi internazionali. Grande soddisfazione per un riconoscimento che premia la creatività, l’impegno e la progettualità di una scuola con lo sguardo “oltre” , di una scuola che non si accontenta, di una scuola che vuole offrire agli alunni nuove possibilità di confronto e crescita, superando limiti e confini.