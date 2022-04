Presentato oggi in conferenza stampa “Taurianova Legge ” lo stato maggiore dell’amministrazione Biasi era presente al gran completo con in testa l’assessore al ramo Maria Fedele. La manifestazione voluta in passato dall’ex assessore Luigi Mamone, recentemente scomparso,questo anno avrà un percorso itenerante che coinvolgera l’intera città.

Un programna ricco che vede coinvolti anche le attività commerciale, che presteranno i loro locali per promuovere libri ecc.

Naturalmente non mancherà la musica e spettacoli vari per intrattenere i taurianovesi e non solo, dopo due anni di Pandemia.

TAURIANOVA LEGGE. MAGGIO E GIUGNO 2022

SABATO 30 APRILE

ORE 17:00 INAUGURAZIONE EVENTO “TAURIANOVA LEGGE”

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI VITO TETI A CURA DI LIBRERIA P. G. FRASSATI (CHIESA DEL ROSARIO)

LUNEDI 02 MAGGIO

ORE 17:00 VERNISSAGE E MOSTRA PERSONALE DI MARIA GRAZIA MUSOLINO (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “NULLA PIU’ DEL NECESSARIO” DI MARIA GRAZIA MUSOLINO (BIBLIOTECA COMUNALE).

MERCOLEDI 04 MAGGIO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MORTETTASSE” DI DANIELE CUTRI’ (BIBLIOTECA COMUNALE)

GIOVEDI’ 05 MAGGIO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DIARIO DI UN MEDICO IN MISSIONE” DI CLAUDIO CARALLO A CURA DI CALABRIA CONDIVISA. (BIBLIOTECA COMUNALE)

VENERDI’ 06 MAGGIO

ORE 16:00 VERNISSAGE E MOSTRA PERSONALE DI LOREDANA MONDELLO (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 INCONTRI D’AUTORE: “RESISTENZE ESTREME” DI VINCENZO FURFARO (CAFFETTERIA MANULI).

SABATO 07 MAGGIO

ORE 10:00 LETTURE ANIMATE “LIBRI, LIBER…LIBERTA’” SCUOLA AMATO.

ORE 16:00 LEZIONE DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DI ARTE CHE PARLA (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 17:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA CALABRIA DELLE MERAVIGLIE” DI ARCANGELO BADOLATI A CURA DI FOGGHI DI LUNA (BIBLIOTECA COMUNALE)

DOMENICA 08 MAGGIO

ORE 18:00 INCONTRO LETTERARIO-TEATRALE A CURA DELLA PROLOCO LA COPPA VITREA DI VARAPODIO (POLO SOCIALE INTEGRATO)

VENERDI’ 13 MAGGIO

ORE 16:00 VERNISSAGE E MOSTRA PERSONALE DI CATANIART (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 INCONTRO D’AUTORE: “SPEZZATA IN VERSI” DI ANGELA VARI’ (KYOSKO SUSHI)

SABATO 14 MAGGIO

ORE 10:00 LETTURE ANIMATE “LIBRI, LIBER…LIBERTA’” SCUOLA MONTELEONE.

ORE 16:00 LEZIONE DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DI ARTE CHE PARLA (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 17:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ARCANGELO BADOLATI E ATTILIO SABATO “DISASTRO PANDEMICO IN CODICE ROSSO” A CURA DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI ( POLO SOCIALE INTEGRATO)

ORE 18:30 TRIBUTO AL MAESTRO MORRICONE A CURA DI NOVALMA PROJECT (BIBLIOTECA COMUNALE)

DOMENICA 15 MAGGIO

ORE 18:00 “ TROVARSI E PERDERSI NELL’ETERNITA’” EVENTO DEDICATO A LUIGI MAMONE A CURA DI ROUBIKLON, CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI, CORRIERE DELLA PIANA, ASSOCIAZIONE RISORSE (SALA CONSILIARE)

LUNEDI’ 16 MAGGIO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FIMMANA“ DI CATERINA SORBARA, A CURA DI CULTURALMENTE ( CENTRO SOCIALE DI AMATO)

MARTEDI 17 MAGGIO

ORE 10:00 SPETTACOLO TEATRALE “ IL MENU DI RE ARTU” DRACMA, SCUOLA PRIMARIA MONTELEONE

MERCOLEDI 18 MAGGIO

ORE 17:00 ARRIVO SCULTURA ITINERANTE “UMANI” DI FLAVIO PAGANO, POLO SOCIALE INTEGRATO.

ORE 18.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “POESIE SCRITTE PER GIOCO” DI CATERINA ADRIANA CORDIANO, CONSULTA (CHIESA DEL ROSARIO)

VENERDI’ 20 MAGGIO

ORE 16:00 VERNISSAGE E MOSTRA PITTORICA PERSONALE DI ELENA VESKLIAROVA (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 INCONTRO D’AUTORE: SASO TIGANI E I SUOI INNUMEREVOLI SCRITTI (TORRONERIA MURDOLO)

SABATO 21 MAGGIO

ORE 10:00 LETTURE ANIMATE “LIBRI, LIBER…LIBERTA’” SCUOLA SOFIA ALESSIO

ORE 11:00 INCONTRO D’AUTORE CON MARZIA MATALONE SCUOLA CONTESTABILE SAN MARTINO

ORE 16:00 LEZIONE DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DI ARTE CHE PARLA (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 “IN DIALOGO CON IL SILENZIO. CONVERSAZIONE SULL’IMPORTANZA DEL SILLENZIO IN MUSICA, EVENTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCHE’ (CHIESA DEL ROSARIO)

DOMENICA 22 MAGGIO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “DIETRO UNA PORTA HO ATTESO IL TUO RESPIRO” DI GIUSEPPE GERVASI A CURA DI CALABRIA CONDIVISA (BIBLIOTECA COMUNALE)

GIOVEDI 26 MAGGIO

ORE 10:00 INCONTRO POETICO SCUOLA CONTESTABILE CON VINCENZO FURFARO.

ORE 18:00 RACCOLTA POETICA “OLTRE LE RIGHE” DI DEODATO ANNA MARIA (BIBLIOTECA COMUNALE)

VENERDI’ 27 MAGGIO

ORE 10:00 INCONTRO D’AUTORE SCUOLA PASCOLI: DANIEL CUNDARI.

ORE 16:00 VERNISSAGE E MOSTRA PERSONALE DI CARLA DE PAOLO (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18.30 INCONTRO D’AUTORE: DANIEL CUNDARI (TAVERNA BAR)

SABATO 28 MAGGIO

ORE 10:00 LETTURE ANIMATE” LIBRI, LIBER…LIBERTA’” SCUOLA SAN MARTINO.

ORE 16:00 LEZIONE DI SCRITTURA CREATIVA A CURA DI ARTE CHE PARLA (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI CARMELITA CARUSO “I COLORI CHE NON HAI SAPUTO VEDERE” A CURA DI TROPEA ONDE MEDITERRANEE (BIBLIOTECA COMUNALE)

DOMENICA 29 MAGGIO

ORE 16:00 IL GIARDINIERE DEI SOGNI, MAMMALUCCO- FRATERNAMENTE (POLO SOCIALE INTEGRATO)

LUNEDI 30 MAGGIO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARIA MAIOLO “IL CORAGGIO DI CAMBIARE” A CURA DI ARTE CHE PARLA (SALA CONSILIARE)

MERCOLEDI 1 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE LE LIBRO “I FATTI DI PALMI” A CURA DE IL CORRIERE DELLA PIANA (POLO SOCIALE INTEGRATO)

GIOVEDI 02 GIUGNO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANTONIO PRINCI “LA CALABRIA E’ UN CALZINO SPAIATO”, VILLAGGIO SUD AGRIFEST, LOCALITA’ VATONI.

VENERDI 3 GIUGNO

ORE 16:00 VERNISSAGE E MOSTRA PERSONALE DI NATALINA FUCILE (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 21:30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI STEFANO CONTI “IO SONO L’IMPERATORE” (PIAZZA ITALIA)

SABATO 04 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE LIBRO “IL CAMMINO DEGLI EROI” DI TONINO PERNA, DANIELE CASTRIZIO, FABIO CUZZOLA (SALA CONSILIARE)

DOMENICA 05 GIUGNO

ORE 18.00 INCONTRI D’AUTORE: DOMENICO CAMPOLO (BIBLIOTECA COMUNALE)

LUNEDI’ 06 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARISA MANZINO “DONNE CUSTODI, DONNE COMBATTENTI” A CURA DI CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI.

MARTEDI 07 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FIMMANA” DI CATERINA SORBARA A CURA DI CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI (BIBLIOTECA COMUNALE)

GIOVEDI 09 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “ILIOS LA CITTA’ BRUCIA” DI ANGELICA ARTEMISIA PEDATELLA (BIBLIOTECA COMUNALE)

VENERDI’ 10 GIUGNO

ORE 16:00 VERNISSAGE ED ESPOSIZIONE ARTISTICO PITTORICA CLASSIC POP ART DI ANDREA ENEDRA TOPA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ROUBIKLON (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 18:00 GIOCO LETTERARIO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE FARO (BAR CARPE DIEM, SAN MARTINO).

SABATO 11 GIUGNO

ORE 18:00 PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO “TI RACCONTO IL TRAMONTO” DEL NETWORK MEDITERRANEO. (SALA CONSILIARE)

DOMENICA 12 GIUGNO

ORE 18:00 MUSICA D’AUTORE (PIAZZA ITALIA)

GIOVEDI 16 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI GIUSY STAROPOLI CALAFATI “TERRA SANTISSIMA” A CURA DELLA LIBRERIA P. G. FRASSATI (SALA CONSILIARE)

VENERDI’ 17 GIUGNO

ORE 16:00 VERNISSAGE E MOSTRA PERSONALE DI CARMELITA CARUSO (BIBLIOTECA COMUNALE)

ORE 17:00 EVENTO LIBRERIA ACCARDI (BIBLIOTECA COMUNALE)

SABATO 18 GIUGNO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI SAVERIO CREA A CURA DI FOGGHI DI LUNA (BIBLIOTECA COMUNALE)

DOMENICA 19 GIUGNO

ORE 18:00 PRESENTAZIONE LIBRO DI MARIO ALBERTI “IL POSTO DEL VENTO” (BIBLIOTECA COMUNALE)