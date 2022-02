“TI RACCONTO IL TRAMONTO”, IL PRIMO CONCORSO LETTERARIO DEL NETWORK MEDITERRANEO

“Network Mediterraneo” è il comitato inter-associativo e inter-territoriale fondato nel 2017 da da Francesca Agostino, Marzia Matalone, nonché dalle associazioni culturali Roubiklon di Lubrichi (Santa Cristina d’Aspromonte) e CulturalMente di Amato di Taurianova, rispettivamente presiedute da Rocco Polistena e Maria Fedele; per sostenere e promuovere la candidatura del Tramonto sullo Stromboli come patrimonio dell’Umanità.

Il progetto, che oggi raccoglie l’adesione di ben 18 comuni calabresi e una vastissima platea di associazioni ed enti del terzo settore, persegue la finalità di accrescere interesse e attrattività per lo straordinario patrimonio paesaggistico calabrese, focalizzando l’attenzione su questo scenario unico al mondo. Parallelamente alla complessa attività documentale propedeutica alla candidatura UNESCO il comitato è stato il promotore di molteplici attività promozionali e conoscitive, quali campagne informative, iniziative social ed attività interattive finalizzate all’accrescimento della consapevolezza dello straordinario valore immateriale e materiale di questo tratto distintivo dell’identità territoriale, concorrendo in modo decisivo all’accrescimento dell’attrattività del territorio interessato da questo spettacolo della natura. In questo contesto di attività, Network Mediterraneo è lieto di annunciare l’indizione del concorso letterario nazionale “TI RACCONTO IL TRAMONTO”, rivolto ad autori, senza limite d’età, che candidino opere in lingua italiana e/o in vernacolo.