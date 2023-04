Un anno di “successi” per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado N. Contestabile, dell’ IC” F.Sofia Alessio-N. Contestabile di Taurianova diretto dalla dott. ssa Emanuela Cannistrà.

Dopo l’ Astronomia e i Giochi matematici, ora è il turno della Dama, un progetto proposto alle scuole dalla Federazione Italiana Dama che i docenti hanno accolto con entusiasmo riuscendo a coinvolgere gli alunni di tutte le classi della scuola media di Taurianova e di San Martino: DAMA, LO SPORT DELLA MENTE.

Il prof. Cosimo Ciappina, docente di Scienze motorie e sportive e referente del progetto, con la collaborazione della collega prof. ssa Fabiola Ciminello e dei docenti di Matematica, ha organizzato tutta una serie di fasi preparatorie alla gara d’Istituto che si è svolta sabato 25 Marzo presso il plesso Contestabile, grazie anche al supporto della Vice-preside e Responsabile di plesso, prof.ssa Stefania Sorace.

I 6 vincitori hanno avuto l’accesso alla fase finale regionale, divisi in due squadre:

1) Gioele Ammendola, 3A

Giuseppe Galluccio, 3E

Stefano Loprete, 3B

2) Francesco Demarte, 2E

Francesco Di Giorgio, 2E

Alice Ierino’, 1C.

Sabato 1 Aprile le due squadre hanno gareggiato a Reggio Calabria, Circolo Tennis Polimeni, conquistando il terzo e il quinto posto e dimostrando grande padronanza, massima concentrazione e spirito di competizione.

Meritata medaglia di bronzo, dunque, per i piccoli campioni Ammendola, Galluccio e Loprete, che potranno accedere alla fase nazionale di MISANO ADRIATICO (RN ).

Il gioco della Dama educa al rispetto delle regole e dell’avversario, guida l’alunno all’espressione delle proprie potenzialità, promuovendo il rafforzamento dell’autostima, migliora la relazione sociale, allena le capacità logiche e sollecita l’attività motoria di base, necessaria anche per un “damista”, stimolando le qualità coordinative, in particolare la fantasia motoria e l’anticipazione motoria.

Questa è la scuola che fa la differenza!

È quello sguardo “oltre” che permette di raggiungere traguardi, verificando sul campo conoscenze, abilità e competenze.