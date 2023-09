Tutto pronto per il convegno la palestra del futuro (salute , sport e legalità), si svolgerà giorno 4 settembre alle ore 19 a Taurianova in Piazza Italia.

L’evento promosso da Francesco Misiti e da Frank Nania con il patrocinio del comune di Taurianova e del Consiglio regionale della Calabria. Sarà il primo di una serie di incontri che nei prossimi mesi interesserà altre città della Calabria ; a distanza di qualche settimana dell’approvazione in consiglio regionale della legge che riconosce le Palestre della salute su tutto il territorio regionale.

Il convegno mira a far conoscere alla comunità l’importanza di un corretto stile di vita attraverso strutture certificate e idonee alla prevenzione sanitaria al fine di migliorare le condizioni psicofisiche dell’individuo affetto da patologie croniche clinicamente stabili e non trasmissibili. In veste di relatori di questo convegno saranno presenti, alcuni professionisti del settore medico, sportivo, legale e politico che daranno sicuramente un contributo importante alla causa.