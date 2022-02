Di seguito la nota dell’assessore comunale Massimo Grimaldi nel suo profilo social in merito al rinvio del Carnevale a Taurianova:

“Con rammarico, vedendo i numerosi contagi al covid che la nostra città ha in questo periodo , nonostante non ci siano stati eventi o altro: ho deciso insieme al nostro Sindaco e Vice Sindaco , di rinviare le due giornate di Carnevale al periodo estivo nel mese di Agosto.

Tutto questo per poter fare in modo che i nostri piccoli e anche i grandi possano divertirsi con più spienseratezza e in sicurezza”.