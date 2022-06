I bambini delle Scuole dell’infanzia e primaria accomunati da un ricordo e da un unico obiettivo : la pace!

“La pace è…venire incontro a te!” è il titolo della manifestazione finale dell’Istituto Comprensivo “F.Sofia Alessio -N.Contestabile”, diretto dall’Ing. Pietro Paolo Meduri, che, proposto dalle classi quinte del plesso “F.Sofia Alessio“, ha coinvolto le scuole dell’infanzia ”Giovinazzo” e “Iatrinoli” e tutti gli alunni della scuola primaria di Taurianova, proprio per accomunare in un ideale e “pacifico” abbraccio tutti i bambini, nessuno escluso! Questo evento rappresenta il culmine di un percorso formativo attivato durante l’anno scolastico per sensibilizzare gli alunni su una tematica così importante e, purtroppo, così attuale. Alla presenza di un pubblico numeroso e attento, tra cui l’ Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Angela Crea, l’Assessore al Turismo e Spettacolo Massimo Grimaldi, il parroco don Cesare Di Leo e la Polizia locale, con la canzone “Angelo” si è dato il via a uno spettacolo degno di nota, interamente dedicato al piccolo Giuseppe Di Certo, un carissimo alunno di prematuramente volato in cielo, i cui genitori hanno voluto testimoniare con la loro presenza l’affetto che li lega alla comunità scolastica. I piccoli delle Scuole dell’infanzia, messaggeri di pace, pienamente compenetrati nel loro ruolo, hanno voluto offrire il loro contributo e, grazie alla loro semplicità e alla loro ingenuità, hanno riscosso il meritato successo. In un mix ben dosato di canzoni , recitazione e balli gli alunni della Scuola primaria hanno toccato le corde del cuore dei presenti, evidenziando che la pace non è intesa come assenza di guerra , ma va costruita giorno dopo giorno, sempre aperti alla reciprocità e alla relazionalità, sempre tendendo la mano al fratello che ci sta accanto…partendo proprio dal più vicino. Ed è stato bello ed emozionante vedere, in un crescendo di colori, di ritmo e di armonia, l’esibizione di tutti i bambini che, in un afflato comunitario, hanno percepito e trasmesso il piacere dello stare insieme e di vivere il valore della pace in prima persona per poi comunicarlo agli altri. La scuola è questo: un luogo di condivisione e di confronto, nel quale si respirano i valori della giustizia e della fratellanza e si realizzano le esperienze più significative ai fini della formazione civile e democratica. Le note delle canzoni interpretate con enfasi dai bambini di quinta sembravano ridare alla città di Taurianova quella speranza che sembrava sopita dopo tanto dolore e la forzata chiusura determinata dalla pandemia, restituendo all’intera comunità taurianovese uno spazio, la villa ”A.Fava” , quale teatro di speranza e di apertura verso un futuro migliore.

E…ciliegina sulla torta, non poteva mancare il flash mob finale , che ha visto i bambini impegnati a riprodurre il logo e la parola PACE, tra la commozione generale di tutti i presenti, che hanno potuto ammirare su un maxi schermo le riprese dall’alto. Il Dirigente ha manifestato piena soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione e ha rivolto un ringraziamento particolare ai genitori del piccolo Giuseppe che, pur con il cuore gonfio, hanno seguito l’intero spettacolo, assicurando loro che la scuola ricorderà sempre il sorriso smagliante del loro bambino. Ha quindi ringraziato le insegnanti per l’impegno profuso, i genitori per la disponibilità dimostrata, l’Amministrazione comunale, gli operatori scolastici e, soprattutto, i bambini, i veri protagonisti del riuscitissimo evento. Così, spente le luci sul palco ,si è concluso nel migliore dei modi un anno scolastico intenso e a tratti difficile, ma il pubblico presente ha senza dubbio portato un bel messaggio nel cuore: la pace si costruisce sin da piccoli, soprattutto lavorando insieme in armonia e la scuola è l’agenzia educativa deputata a fornire gli input più significativi affinchè ciò si realizzi.

Ancora una volta l’Istituto Comprensivo ”F.Sofia Alessio-N.Contestabile” ha dimostrato di concretizzare la sua mission, caratterizzandosi come scuola inclusiva , attenta ai veri valori e vicina a ogni bambino, una scuola che, come una grande famiglia, dedica un momento di gioia a un alunno che l’ ha lasciata troppo presto e che sicuramente dal Cielo avrà apprezzato e condiviso.