«Non si può più rimanere inerti davanti all’ennesimo furto subito da “Piana Agri” e “Piana Energie Rinnovabili”, due delle più importanti realtà produttive operanti sul territorio della Piana. In un momento di crisi così grave, con i costi di gestione arrivati a livelli insostenibili, gli imprenditori devono avere e sentire al proprio fianco la politica e le Istituzioni».

Lo sostiene il segretario regionale del Pd e capolista al Senato Nicola Irto.

«Ci auguriamo, con fiducia, che la giustizia faccia il suo corso e che presto si risalga agli autori del furto – prosegue Irto – ma siamo convinti anche che serva uno scatto di orgoglio di partiti, istituzioni e imprenditori per fare in modo che vengano realizzate le condizioni necessarie per fare impresa e creare sviluppo sul nostro territorio senza che episodi del genere siano tristemente all’ordine del giorno».