L’evento culturale “Il Rotary incontra il genio creativo di Cesare Berlingeri” tenutosi il 2 marzo

2024 presso la Chiesa del Santissimo Rosario di Taurianova (RC), organizzato dal Rotary Club

Palmi e dalla Fondazione Cesare Berlingeri ETS, ha rappresentato un momento di eccellenza

culturale e artistica per la comunità locale.

Attraverso racconti di vita, citazioni e riflessioni, il maestro Cesare Berlingeri ha affrontato svariati

temi, dal ruolo dell’arte nei diversi secoli all’autenticità che un vero artista deve mantenere,

dall’universo interiore dell’uomo fino al mercato dell’arte.

L’incontro è stato aperto da Mariagrazia Arceri Prefetto del Rotary Club Palmi, impegnato da anni

sul territorio e dedito alla promozione di progetti di service a favore delle comunità locali ed

internazionali, che ha lasciato la parola al Presidente Maria Stella Morabito per i saluti alle

istituzioni.

Tra i saluti istituzionali il Sindaco di Taurianova, Roy Biasi, il Consigliere della Città Metropolitana

di Reggio Calabria Filippo Quartuccio e Don Mino Parroco della Parrocchia “Maria SS. delle

Grazie” di Taurianova i quali hanno enfatizzato l’importanza di poter godere della bellezza

rappresentata dalle opere del maestro Cesare Berlingeri esposte per l’occasione: Avvolgere la notte

2013 e Giallo avvolto 2005.



L’attore e regista Peppino Mazzotta, allievo del maestro all’Accademia d’Arte Drammatica di Palmi

negli anni ’90, ha condiviso aneddoti che illustrano la capacità di Berlingeri di creare scenografie

che, nonostante siano di per sé opere compiute, riescono comunque a creare uno spazio accogliente

per gli attori potenziandone l’azione scenica.

La storica dell’arte Laura Mileto ha sottolineato come l’arte di Berlingeri abbia la straordinaria

capacità di restituire molteplici sguardi, coniugando il visibile all’invisibile.

L’evento ha rappresentato un momento di qualità e coesione per la comunità attraverso l’arte e la

cultura perseguendo parte della missione della Fondazione Cesare Berlingeri ETS, affinché la storia

di Berlingeri possa essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che ambiscono a diventare

un’eccellenza rimanendo in Calabria.

