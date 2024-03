Giovedì 07 Marzo 2024, presso la sede centrale dell’IC “F. Sofia Alessio- N. Contestabile” di Taurianova, ha avuto luogo la prima Cerimonia di consegna degli attestati Cambridge che ha visto protagonisti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “N. Contestabile”, gli stessi alunni che hanno sostenuto lo scorso novembre l’esame per ottenere le certificazioni linguistiche Cambridge di vario livello, dimostrando di aver raggiunto delle competenze nelle quattro diverse abilità della Lingua Inglese.

Dopo il saluto della dott. ssa Emanuela Cannistrà, Dirigente Scolastico dell’ Istituto, che si è congratulata con gli alunni e le famiglie presenti per il successo raggiunto, e quello dell’assessore Angela Crea che, insieme all’ assessore Massimo Grimaldi e all’assessore Simona Monteleone, ha lodato l’iniziativa altamente formativa, la Cerimonia è stata introdotta da una presentazione sulle opportunità di formazione e crescita personale fornite dall’ente Cambridge, con la miriade di corsi pensati per studenti e docenti.

Il progetto Cambridge, voluto e “lanciato” dalla Dott.ssa Cannistrà, con la collaborazione della Vicepreside Prof.ssa Stefania Sorace, della prof.ssa Roberta Martino e dell’International House British School di Reggio Calabria (unico centro Cambridge Platinum in Calabria), in particolare nella persona della Dott.ssa Janine Lombardo, ha permesso di avviare il percorso di accreditamento come Centro Esami Cambridge.

La cerimonia si è svolta in modo semplice ma significativo. Ciascun alunno ha ricevuto il proprio attestato direttamente dalle mani della dott.ssa Lombardo, con emozione e grande soddisfazione da parte di tutti i presenti.

In primavera è prevista una nuova sessione di esami per gli studenti che hanno accolto con grande entusiasmo questa nuova opportunità di crescita proposta dall’ Istituzione Scolastica.

