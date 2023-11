Mercoledì 15 Novembre si è svolto a Taurianova un incontro informativo sulle Certificazioni Informatiche ICDL presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “F. Sofia Alessio”, in quanto l’IC F. Sofia Alessio – N. Contestabile è Test Center accreditato dall’AICA in base al protocollo d’intesa tra il MIUR e l’AICA (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico), per il conseguimento della Patente Europea del Computer ICDL.

Il Dirigente Scolastico, Dott. ssa Emanuela Cannistrà, ha posto in evidenza lo spessore della proposta formativa, sottolineando la ricaduta in termini di competenze acquisite. Presente all’incontro il dott. Renato S. Marafioti, Presidente Associazione Culturale Format, Responsabile e Operatore per i Servizi al Lavoro, Formatore Eipass (European Informatics Passport), Responsabile Pekit Project, Responsabile e Supervisore ICDL. I docenti responsabili d’aula saranno la Prof. ssa M. Francesca Marafioti e il prof. Antonino Masso, entrambi docenti di Matematica e Scienze presso la Scuola Secondaria “N. Contestabile”, con il supporto delle docenti collaboratrici del DS, la prof. ssa Stefania Sorace e l’ins. M.Pia Sigilli.