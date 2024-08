Al peggio non c’è non mai fine. Immaginiamo l’imbarazzo dei componenti l’attuale Maggioranza che stanno assistendo da un lato alla caduta delle maschere dei due assessori e dall’altro subendo continue brutte figure…e speriamo solo questo.

Ai due assessori andrebbe spiegato che il rispetto verso cittadini e gli elettori comporta l’obbligo morale di essere presente durante le sedute dei Consigli comunali, a prescindere se ci sono interrogazioni e/o interpellanze che li riguardano. Ci vuole tanto a capirlo? Le assenze sono giustificate solo in caso di motivi validi e non sicuramente per quelli decantati dai due Assessori.

Andiamo per ordine.

Per quanto riguarda il Vicesindaco, il cui vano tentativo di sottrarsi al confronto sull’ultima interrogazione (taglio piante ulivo senza autorizzazione) non ha sortito gli effetti sperati, in quanto ne riparleremo alla prossima occasione, abbiamo ragione quando da tantissimo tempo sosteniamo che non ha minimamente la cognizione del ruolo importante e di rappresentanza che riveste ma che soprattutto non ha contezza dei danni che sta causando alla Comunità. Non vogliamo essere ripetitivi ma quando parliamo di danni ci riferiamo a quanto sta succedendo con gli affidamenti diretti che seguono i suoi atti di indirizzo politico. Acquisto piante, potatura alberi in maniera disordinata considerato che si è sfiorata la tragedia oltre ad aver fatto pagare ai cittadini due volte lo stesso servizio. E poi ancora anche la gestione del bando rifiuti, oggetto di accesa discussione durante un Consiglio comunale. Non mi di meno la famosissima “scrittura privata” a firma del Vicesindaco, per la fornitura di acqua da un’azienda privata ed immessa direttamente nella rete idrica comunale e tanto altro ancora. Torniamo all’assenza. Al Vicesindaco va insegnato che i lavori, che lui dice di aver seguito, rientrano tra compiti degli uffici. Al massimo avrebbe dovuto consegnare una mappa con le indicazioni delle scelte “politiche”. Stessa cosa quando si presenta nelle ditte, non curandosi di quello che prevede la legge, ai cui verbalmente è stata comunicata l’aggiudicazione di un affidamento diretto, poi di fatto non più aggiudicato. In pratica non distingue quella che è l’azione politica rispetto a quella degli uffici competenti. Questi sono i fatti altro che i selfie!

L’ Assessore Maria Fedele, avvistata nei pressi dell’Ente comune in concomitanza della fine del Consiglio comunale iniziato alle 8.30, sostiene di essere stata impegnata. Anche a Lei andrebbe spiegato in primis che la presenza in Consiglio comunale è doverosa e rispettosa per i cittadini ed elettori. Sarà stata una coincidenza ma dopo essere andati a ritirare atti per la “Capitale del libro” abbiamo notato la sua assenza… ma solamente in Consiglio comunale e non in Piazza Libertà (Piazza antistante la sede comunale). Andiamo però a smentire la favoletta dell’Assessore Maria Fedele, la cui verità si ferma solo alla convocazione di una conferenza per la presentazione di una kermesse, che si terrà a Delianuova il 10 agosto p.v. L’Assessore poteva essere benissimo presente in Consiglio comunale, che come già scritto era stato programmato con inizio alle 8.30!Era talmente importante l’evento che la sua presenza è stata di pochissimi minuti, prima di assentarsi insieme alle due consigliere che la accompagnavano.

Ecco questi altri sono i fatti!

Per quanto riguarda invece il programma voluto dall’Assessore Maria Fedele, che ha già visto quasi del tutto depauperato l’intero finanziamento di 500.000 in solo tre mesi circa, ne riparleremo alla prima occasione ma assicuriamo chi legge che ci potrebbero essere sorprese nella gestione, venute fuori da una veloce prima lettura degli atti.

Ah un consiglio all’Assessore Maria Fedele: quando intende pubblicizzare un evento che stia attenta alle foto che allega. La foto allegata per propagandare un (in)successo della Fiera del Libro in realtà è quella della serata ben riuscita per il concerto del gruppo musicale “Le Vibrazioni”, che non rientra affatto tra le sue deleghe.

Filippo Lazzaro

Daniele Prestileo

Gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio Comunale