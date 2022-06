L’avevamo definita una “becera barzelletta”, l’ultima trovata dell’attuale Amministrazione targata Caridi/Biasi, sicuri che non poteva non esserlo ed avevamo sperato in un ripensamento da parte di chi se n’era uscito con questa trovata, e che sicuramente dopo la gara dei selfie, è tra le priorità del nostro Paese secondo le logiche della maggioranza di governo della nostra città.

Ne avevamo discusso persino in consiglio comunale, ma la risposta che c’era stata data è che si sarebbe trattato solo di una “prova sperimentale”….sì sì proprio così…una prova! (sic!).

In pratica, si fanno prove senza studi alla base e se poi le cose vanno male si torna indietro, ma se nel frattempo qualcuno subisce danni, come ad esempio le poche e piccole attività commerciali presenti nella Via Principessa di Piemonte, non è previsto alcun risarcimento.

Ecco allora che si è giunti al fatidico momento e già si sono manifestate le difficoltà che solo chi non vuole vedere non vede. Basti pensare che alcuni residenti, oggi, sono costretti a percorrere qualche chilometro per un percorso che fino a ieri era lungo qualche metro.

Non sappiamo a chi serve e cosa ha spinto l’Amministrazione comunale targata Caridi/Biasi ad insistere su un qualcosa che sin dalle prime battute ha visto i residenti manifestare le proprie contrarietà. Ed allora cogliamo l’occasione per chiederlo pubblicamente, quantomeno per aiutare a capire le logiche che guidano questa amministrazione.

E cosi, dopo le delusioni che i cittadini stanno avendo per le mancate promesse fatte sui palchi durante la campagna elettorale oggi tocca assistere a queste improvvisate il cui effetto “catastrofico” e “confusionario” è sotto gli occhi di tutti.

A noi, dopo le tantissime lamentele riscontrate sul territorio ed i numerosi inviti pervenuti, non resta che fare nuovamente appello all’Assessore alla viabilità affinché faccia valere il proprio peso politico, annullando sin da subito quanto fatto nell’occasione. In caso contrario lo invitiamo a consegnare la delega alla viabilità nelle mani del Sindaco o in alternativa a rassegnare le DIMISSIONI in quanto unico responsabile di un atto senza parere tecnico e soprattutto un’azione scellerata ai danni dei cittadini del Rione Jatrinoli, in quanto non di “serie B”, e quindi fortemente penalizzati e non solo per l’azione “stravagante” della viabilità, ma anche per il decoro urbano (e ne parleremo la prossima volta)!