Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26.03.2022.

Ora è ufficiale!

Avevamo anticipato, alcuni mesi fa che il Comune di Taurianova era entrato in graduatoria per il finanziamento, nell’ambito di un bando relativo alla sicurezza stradale (Regione Calabria) per un importo complessivo di Euro 2.975.550,00, risultando tra i primi comuni in Calabria.

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2022, è stato pubblicato l’elenco dei comuni che riceveranno, ora con certezza, il finanziamento delle opere richieste.

Detto finanziamento riguarda la riqualificazione del Viale Ricci ex Circonvallazione.

Si tratta di un intervento di messa in sicurezza di un’arteria fondamentale per la nostra Città, diventata tra le strade più percorse dell’intera provincia di Reggio Calabria, ma al contempo anche teatro di numerosi incidenti, troppo spesso anche mortali.

L’obiettivo principale è quello di migliorare notevolmente in sicurezza e scorrevolezza, la percorribilità, riducendone gli incidenti stradali e raggiungendo anche l’ambizioso obiettivo di “ZERO INCIDENTI”. Altro, obiettivo è quello di agevolarne la vocazione naturale rendendo detta arteria un grande centro commerciale all’aperto, fruibile dai cittadini della Piana, in comodità e sicurezza.

Il tracciato stradale in questione ha lunghezza di circa 3 KM, che vanno dalla rotonda posta al quadrivio Crocicchia fino all’incrocio con la II Circonvallazione.



Asse stradale (Viale Ricci-Viale San Martino)

———— lotto n. 1

———— lotto n. 2

————-rotatorie ex novo

————-rotatorie da riqualificare

L’intervento prevede le seguenti opere:

-impianto smaltimento acque bianche

-Impianto pubblica illuminazione

-Marciapiedi

-Pavimentazione stradale

-Rotatorie stradali-

-Attraversamenti pedonali e segnaletica stradale

Il progetto prevede tutte le opere idrauliche per il corretto collettamento e convogliamento delle acque meteoriche in considerazione delle condizioni idrologiche e idrauliche delle aree interessate;

il posizionamento di nuovi pali di illuminazione;

I marciapiedi ai lati della strada, della larghezza di ognuno di cm 90, e poiché l’asse stradale ha numerose attività commerciali i suddetti marciapiedi, nell’intersezione con le attività saranno realizzati a raso per consentire il fluire di veicoli; Il progetto prevede il disfacimento del manto stradale esistente e la nuova realizzazione dello stesso;

E’ prevista, infine, la realizzazione di n. 3 rotatorie nel primo tratto e n. 3 rotatorie nel tratto n. 2 (a precedenza esterna) di cui n. 2 esistenti che saranno ammodernate, di diametro esterno di 30,00 metri circa con un’isola centrale del diametro di ml 15,00, oltre all’installazione di adeguati impianti di illuminazione, di segnaletica verticale ed orizzontale rispondente ai nuovi schemi di circolazione.



L’aver raggiunto questo importantissimo obiettivo, costituisce per noi motivo di grande soddisfazione. Il lavoro fatto nel primo anno di amministrazione comincia a produrre i suoi frutti.

Alla riqualificazione e soprattutto alla messa in sicurezza del Viale Ricci ex Circonvallazione, abbiamo dedicato un grande lavoro e una grande attenzione, che oggi vengono premiati con un finanziamento copioso che ci consentirà di dare a questa via una connotazione diversa rispetto al passato. La nostra arteria più importante, verrà resa più sicura, confortevole e moderna, con la convinzione che questo intervento darà la spinta definitiva a far diventare il nostro Viale Ricci, il più grande centro commerciale all’aperto della Piana di Gioio Tauro.

Per questo traguardo mi corre l’obbligo di ringraziare, oltre al mio Vice sindaco, Nino Caridi, che mi ha coadiuvato in questo percorso, anche l’Ex presidente della Regione Calabria Nino Spirlì.

Il Sindaco

Avv. Rocco Biasi