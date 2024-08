L’11 agosto alle ore 20 con raduno in Piazza Italia a Taurianova, si terrà una fiaccolata silenziosa per ricordare il piccolo Matteo Russo deceduto all’Ospedale di Polistena durante il parto il 27 luglio u.s.

Il corteo percorrerà la Via XXIV maggio per arrivare davanti al sagrato della Chiesa dei SS Apostoli Pietro e Paolo.