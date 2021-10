Da stamattina manca l’acqua a Taurianova, si ripresenta il problema. Il disagio della mancanza dell’acqua sta diventando un incubo per i taurianovesi.

Il problema della mancanza dell’acqua è stato reso noto da un post sulla pagina social del vicesindaco Nino Caridi, “Siamo operativi dalle 4 di stamattina per cercare di risolvere il problema per la mancanza d’acqua”, così il vicesindaco il quale continua scrivendo, “Dopo aver verificato che non c’è nessun guasto nei pozzi ma solo un problema alla rete elettrica che deve risolvere ENEL. Abbiamo segnalato subito il guasto e loro sono già a lavoro per capire cosa sia successo”.

E chiude con la fatidica frase la quale ogni volta dovremmo avere una scorta per ogni occasione, “Vi chiedo di avere pazienza e di stare tranquilli che siamo sul posto fino a fine dei lavori di ripristino”, con annessa emoticons con le mani in preghiera.

Ci associamo anche noi alla preghiera ed alla speranza…

(GiLar)