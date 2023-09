Essendo il 2023 un anno doppiamente carico di significati nella biografia del grande latinista Francesco Sofia Alessio, la cerimonia di consegna dei premi del Concorso nelle scuole a lui dedicato – nella evocativa cornice della chiesa del Rosario – non poteva che confermare la riuscita dell’impegno che l’amministrazione comunale questa volta ha profuso per onorare il suo illustre concittadino. Ad 80 anni dalla sua morte, e nel 150° anniversario della nascita, sono stati gli alunni degli Istituti comprensivi cittadini Monteleone-Pascoli e Francesco Sofia Alessio a tratteggiare – attraverso componimenti, disegni e opere di vario genere – la figura di un grande della cultura italiana a cui giustamente Taurianova si sente legata.

Non a caso i diversi eventi commemorativi programmati nell’anno di Sofia Alessio, l’amministrazione comunale li ha voluti affidare a due assessorati – Cultura e Pubblica istruzione – proprio per ottenere il più qualificato coinvolgimento possibile, in modo che la memoria di quello che viene considerato il più importante latinista italiano dopo Giovanni Pascoli non sia patrimonio settorializzato ma della generalità dei cittadini.

In questo senso indovinata si è rivelata la formula che ha portato alla formazione di una giuria composita per la valutazione dei lavori degli alunni, coordinata dall’assessore Maria Fedele e composta dall’on. Angela Napoli, dal giornalista Antonino Raso, nonché da Antonella Larosa – docente di Arte e direttrice del Concorso internazionale Madonnari – dall’architetto Giacomo Carioti che dell’associazione organizzatrice di questa prestigiosa gara, Gli Amici del Palco appunto, è presidente.

La cerimonia finale, arricchita dalla toccante testimonianza del nipote omonimo del poeta – che ha ricordato il dovere condiviso con il Comune, quando furono riportate nel cimitero monumentale di Radicena le spoglie che prima riposavano a Reggio Calabria – è stata introdotta dall’assessore Angela Crea, con gli interventi delle dirigenti scolastiche Maria Concetta Muscolino ed Emanuela Cannistrà, di Angela Napoli e di Giacomo Carioti, tutti concordi nell’esaltare lo spirito di partecipazione degli allievi che si solo in tal modo accostati – con spirito creativo e senso civico – alla figura del “poeta buono”, cantore della devozione mariana di cui Taurianova è storicamente fucina in tutta la provincia di Reggio Calabria.

«Il seme che quest’anno abbiamo piantato nella loro formazione – ha detto l’assessore Crea – offrirà frutti che servono alla città per difendere il bene supremo della conoscenza e dello spirito di appartenenza alla cittadinanza taurianovese, per questo abbiamo voluto stabilire una forte centralità delle comunità scolastiche nelle cerimonie di quest’anno, per la cui riuscita mi sento di ringraziare l’abnegazione dimostrata dai docenti che, al pari delle due dirigenti, hanno creduto nel nostro indirizzo».

L’assessore Fedele, il cui intervento ha preso le mosse dalla recente inaugurazione della piazza intitolata a Francesco Sofia Alessio e dalla donazione, da parte dei suoi discendenti, di un busto che ora campeggia nella stanza della Sala Giunta presso il Municipio, ha sottolineato la scelta di aggiungere ai 3 premi previsti nel Concorso 2 menzioni speciali, una a nome dell’associazione Risveglio Ideale – e quindi assegnata dalla presidente Angela Napoli – e una stabilita dall’assessorato alla Cultura.

«Abbiamo voluto farvi conoscere in maniera speciale il pensiero di Sofia Alessio – ha detto l’assessore Fedele rivolta alle scolaresche – convinti come siamo che l’analisi anche giocosa che avete dedicato al pensiero di chi ha dato un contributo così alto all’intera Nazione, possa migliorare la vostra cultura, rendervi consapevoli del contesto in cui state crescendo e aiutare noi adulti a incentrare sempre di più sul pensiero la cultura e l’identità del popolo, come sempre bisognerebbe fare».

Il sindaco Roy Biasi, prendendo spunto dagli apprezzamenti che verso l’iniziativa del Comune sono stati espressi dalla già parlamentare Napoli e dal presidente Carioti, si è unito ai ringraziamenti per quanto le dirigenti scolastiche hanno implementato nei loro istituti. «Nel nostro programma amministrativo – ha concluso il sindaco Biasi – avevamo detto di voler normalizzare il presente, programmare il futuro e valorizzare il passato glorioso della nostra città, ebbene oggi possiamo dire che, grazie alla fiducia e alla collaborazione dimostrata da tutti, il Concorso nelle scuole che abbiamo voluto è la massima sintesi di un successo per tutta Taurianova, che indica alle giovani generazioni un grande della sua storia, grande per cultura e per fede religiosa, che ha saputo lumeggiare in anticipo i segni dell’attualità del popolo taurianovese che vive una stagione di grande partecipazione, proprio perché uomini come Francesco Sofia Alessio, con sensibilità e spirito religioso, hanno saputo indicare la strada, e noi oggi ci sentiamo di dover proseguire nella sua dottrina».

Il Concorso bandito era diviso in 3 sezioni: per le Opere Letterarie, hanno vinto la 3°A e 3°B dell’Istituto Comprensivo Sofia Alessio, mentre la menzione di Risveglio Ideale è andata alla IV° A dell’Istituto Monteleone; nella sezione Opere Grafiche ha vinto la IV° D del plesso di San Martino, mentre la menzione dell’assessorato è andata alla IV° E del plesso di Amato; per la sezione Opera Plastica il premio è andato alla giovanissima Maria Josè Scriva, frequentante la classe 3°A dell’istituto Sofia Alessio.

L’assessore Crea: Grazie agli Istituti che hanno creduto nel messaggio

L’assessore Fedele: Lo studio del pensiero di un grande vi fortifica

Il sindaco Biasi: Scuole e associazioni partecipano a indirizzo giusto