Si è svolta il 21 settembre 2024 la presentazione de “La Trilogia di Francesco” di Rosalba Baldino,

giornalista e caporedattore dell’emittente televisiva TEN Teleuropa Network e autrice dei tre volumi,

componenti la trilogia appunto, che hanno per protagonisti un bambino, Amir, profugo, sopravvissuto

ad un naufragio e Francesco – San Francesco di Paola, patrono della Calabria.





L’evento è stato organizzato dalla Libreria Accardi di Taurianova nell’ambito delle iniziative di

Taurianova Capitale del Libro e introdotto da Caterina Accardi, titolare dell’omonima libreria.

La presentazione è stata organizzata presso la Chiesa degli Artisti, messa a disposizione per l’occasione

dal Sacerdote Don Cesare Di Leo, parroco della stessa.

A dialogare con Rosalba Baldino, Assunta Morrone, dirigente scolastico e scrittrice che collabora con

la Libreria Accardi nella realizzazione di tali eventi. La sezione del reading musicale è stata, invece,

curata da Giusi Loschiavo, per la parte relative alle letture tratte dai tre volumi, e dal Maestro Cettina

Nicolosi, direttore artistico della Chiesa degli Artisti, per l’aspetto musicale. Le musiche sono state

eseguite dagli allievi dell’Associazione “La Nuova Verdi”: Caterina Praticò al pianoforte; Grazia

Barillà, Michelle Falcone, Sofia Ace, Gabriella Araniti, Antonella D’agostino ai violini.

L’evento è stato realizzato, anche, in collaborazione con l’Associazione Culturale “Alfonso Rendano”

di Carolei.

A conclusione della serata è stata svelata al pubblico il dipinto realizzato, durante la presentazione,

dall’artista Carmelita Caruso, raffigurante proprio il Santo di Paola.

DIPINTO DI CAMINITI CARUSO REALIZZATO DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL VOLUME