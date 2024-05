Taurianova capitale del libro 2024, tutto pronto per la grande Kermesse

Nella suggestiva Villa Zerbi inizia l’avventura culturale che può cambiare la storia della città

La città di Taurianova si rifà il look per affrontare nel migliore dei modi la svolta epocale, grazie alla capitale del libro 2024. A Villa Zerbi erano presenti in tantissimi, ad iniziare dalla Regione Calabria con la vice presidente Giusy Princi, dal presidente della commissione Cultura del ministero il prof. Bruni, al maestro Cesare Berlingeri al vice sindaco della città Metropolitana Carmelo Versace. Tante le presenze tra il pubblico ,dall’onorevole Tilde Minasi al consigliere regionale Mattiani al garante dell’ infanzia il taurianovese Antonio Marziale. Tantissime le case editrici presenti tra cui Franco Arcidiaco della “città del sole”. A fare gli onori di casa il sindaco Biasi e l’assessore Maria Fedele. È toccato al prof. Bruni spiegare le ragioni della scelta di Taurianova come capitale del libro 2024. Una scelta ponderata della commissione ministeriale per creare uno sviluppo socio-culturale per rilanciare un territorio per troppi anni bistrattato da condizioni negative. Una grande scommessa da parte del Governo nazionale, per creare le condizioni perché la città di Taurianova possa diventare volano di turismo culturale. Maria Fedele, nel suo intervento ha voluto rimarcare la sinergia con le associazioni culturali cittadine e calabresi nell’ elaborare un progetto di riscatto e rinascita nel nome della cultura. Taurianova si prepara ad un anno importante che può cambiare l’immagine della nostra cittadina proiettandola a livello nazionale.