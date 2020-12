Siamo giunti alla fine dell’anno e come tutti, anche noi siamo chiamati a fare un bilancio di ciò che è stato e di ciò che si è vissuto in questo anno sicuramente funesto, difficile, per tanti anche tragico, ma che comunque in quanto vissuto lascia un segno indelebile non solo nella storia dell’umanità ma anche nella nostra storia personale ed è per questo che dobbiamo cercare di trarne alcune esperienze, sensazioni, emozioni positive vissute. Abbiamo rivissuto il calore delle nostre case, degli affetti familiari – domestici – che viceversa sarebbero scivolati via senza provarne il gusto.

Oggi, però, è importante capire ciò che dovrà o potrà essere per il nostro futuro prossimo, soprattutto per i nostri studenti che sicuramente hanno pagato un prezzo considerevole in questo anno di pandemia, ma ai quali va un plauso grandissimo in quanto hanno saputo acquisire, in maniera lodevole ed egregia, da questo innovativo modo di fare didattica, nuove forme di dialogo e conoscenza, nuove curiosità che stimolano il ‘sapere’ e la ‘conoscenza stessa’.

In tutto questo è importante comunicare alcuni interventi realizzati durante questo periodo di assenza dai banchi di scuola, che vanno nella direzione giusta. Intanto il dialogo con i Dirigenti scolastici e i loro rappresentanti non si è mai interrotto; abbiamo continuato a collaborare e operare ‘nella’ e ‘per’ la scuola. Abbiamo realizzato nei giorni scorsi un tavolo di lavoro per il coordinamento della ripresa delle attività scolastiche in vista 7 gennaio 2021. E’ necessario porre ‘condizioni di ripresa in sicurezza’ per tutti gli studenti, non possiamo rischiare di lasciare i Dirigenti soli a gestire eventuali criticità. Naturalmente è compito dei Dirigenti garantire il rispetto della normativa ‘Covid’ all’interno delle scuole; da parte nostra tutta la collaborazione e disponibilità per una ripresa in sicurezza, consapevoli come siamo che il Virus è ancora presente in mezzo a noi e nuovi casi si potranno presentare. A tal fine abbiamo anche dato risposta all’organo prefettizio territoriale evidenziando la criticità emersa relativa al trasporto dei nostri studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Non si è dato pubblicità ad un lavoro che non si è mai fermato. Interesse di tutti è salvaguardare la salute di tutti e in particolar modo dei nostri alunni che hanno subito gli effetti della pandemia si, ma non in una visione negativa o di diniego dei loro diritti, in quanto si è dato vigore in primis a garantire il diritto alla salute dei bambini…dopo al resto!

Siamo stati e saremo aperti ad ascoltare le diverse esigenze, ad esaminare criticità e valutarne insieme possibili soluzioni.

“Il nostro compito è quello di supportare la scuola con spirito costruttivo. I tempi per assumere le decisioni condivise che condurranno alla riapertura delle scuole dopo e durante il lockdown sono quelli giusti. Abbiamo sempre improntato le nostre azioni alla concretezza e la nostra politica sulla scuola è fatta di attenzione perché abbiamo una politica di città che guarda ai giovani e alle giovani generazioni verso cui abbiamo orientato anche le nostre politiche culturali.”

Lavoriamo confidando nella collaborazioni di tutti.

Amministratori, Dirigenti, personale scolastico, famiglie, studenti, società civile: siamo tutti chiamati a fare la nostra parte.

L’augurio mio più sincero a tutti è che il Nuovo Anno sia un anno veramente nuovo, che porti serenità nelle nostre case, pace, salute e prosperità come desidera il cuore di ognuno di noi.

Buon Anno Nuovo e Buone Feste a tutti!