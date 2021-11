Di Luigi Longo



Qualche giorno addietro una signora di Taurianova è stata aggredita da 5 cani randagi. La situazione sta diventando insostenibile per l’intero quartiere delle case popolari della parte bassa di Taurianova. Adesso bisogna denunciare alle forze dell’ordine in massa per sensibilizzare le autorità competenti nel prendere decisioni a tutela dei cittadini. D’altronde il sindaco, la polizia municipale, carabinieri e polizia di Stato sono da sempre molto sensibili alla salvaguardia della incolumità dei cittadini. In passato hanno dimostrato con i fatti nella risoluzione del problema del randagismo.