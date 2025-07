FdI Villa San Giovanni, “Piano Urbano del Traffico: osservazioni e proposte”

Comunicato Stampa FdI Circolo “Area dello Stretto” Villa S. Giovanni. Osservazioni al Piano Urbano del Traffico.

Sono state presentate, nei termini previsti, le osservazioni al Piano Urbano del traffico di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 152 del 03/06/2025.

Nell’ambito di una valutazione complessiva, senza entrate eccessivamente negli aspetti tecnici, appare utile evidenziare quanto sottolineato da FdI in considerazione di una valutazione della situazione generale:

– urge una concreta integrazione del Piano urbano del traffico attuale e futuro rispetto alla situazione assolutamente grave sul Viale Italia – Piazza Stazione – Piazza Tito Arena con l’applicazione di strumentazione tecnologica a tempo (es. aeroporto di RC) per consentire i residenti e non di potersi recare alla stazione marittima e ferroviaria con possibilità di sosta breve (mezz’ora) o presso le attività produttive locali presenti in quell’area della Città. Tutto ciò attraverso la predisposizione di stalli d sosta dedicati;

– rideterminazione delle aree di sosta, con riferimento al parcheggio di Via Mazzini (seppur notevolmente dimensionato nel progetto attuale rispetto al passato), Via Torrente Solaro e Via adiacenti agli imbarcaderi pubblici e privati. Tutto ciò con la previsione di un sistema di “biglietto integrato” tra i vari vettori pubblici e privati, le aree di sosta;

– verifica dell’attuazione della legge 177/2024 in materia di ZTL (zone a traffico limitato);

– verifica del rispetto della direttiva 3186 del Ministero dei lavori pubblici – ispettorato generale per la circolazione e sicurezza stradale, sempre in materia di possibile applicazione di ZTL.

In foto le osservazioni trasmesse ufficialmente all’Ente al fine di poter realmente e concretamente realizzare un Piano Urbano del traffico, che possa essere attuale, attuabile e realmente incisivo rispetto le esigenze e gli obiettivi che si intendono raggiugere, fatte salve tutte le altre indicazioni normative se adeguatamente rispettate.

Il Presidente del Circolo di FdI

Dr. Antonio Messina

Il Coordinamento cittadino di FdI