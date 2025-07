Il Comune di Cinquefrondi tra i primi dieci case giver selezionati in Italia per Jazz’Inn 2025: un modello di innovazione e rigenerazione urbana

Il Comune di Cinquefrondi è stato selezionato tra i primi dieci progetti a livello nazionale per partecipare a Jazz’Inn 2025, la IX edizione del laboratorio diffuso di innovazione promosso dalla Fondazione Ampioraggio, che si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre tra Campobasso e i borghi limitrofi.

Tra i 61 case giver scelti in tutta Italia, il progetto del Comune – dal titolo “Cinquefrondi: dal Cemento alla Comunità – Attivare contenuti, imprese e vita nei luoghi rigenerati” – ha ottenuto una posizione di rilievo, grazie al lavoro del sindaco Michele Conia e della volontaria del Servizio Civile Iolanda Talotta, che ne hanno curato la stesura e il coordinamento.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il patrimonio di spazi pubblici rigenerati – come musei, parchi tematici, residenze artistiche, strutture sportive e scuole d’arte – in motori di sviluppo economico, culturale e sociale, attraverso modelli di gestione sostenibile, partecipata e innovativa.

Jazz’Inn è noto per il suo approccio unico all’open innovation, basato su un “networking lento” che mette in connessione amministrazioni pubbliche, startup, imprese, investitori, università e cittadini in contesti informali, tra musica, natura e convivialità. Un’occasione strategica per Cinquefrondi, che potrà:

Sviluppare prototipi di esperienze turistiche integrate tra cultura, musica e territorio.

tra cultura, musica e territorio. Definire modelli replicabili di co-gestione tra amministrazione, terzo settore e imprese.

tra amministrazione, terzo settore e imprese. Incubare idee d’impresa legate ai talenti locali , in particolare giovani e rientranti.

, in particolare giovani e rientranti. Attivare reti di finanziamento e capitalizzazione culturale.

La partecipazione a Jazz’Inn apre le porte a due ulteriori importanti opportunità per il Comune:

Accesso al programma “AI Magister”, che sostiene investimenti nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Invito a Jazz’Inn Capitale 2026, la X edizione del living lab in collaborazione con Roma Capitale.

La presentazione ufficiale dei progetti selezionati si terrà il 10 luglio a Campobasso, durante la conferenza stampa di lancio dell’edizione 2025.

“Essere tra i primi dieci progetti selezionati a livello nazionale rappresenta un riconoscimento importante del lavoro che da anni portiamo avanti per costruire una comunità viva, attiva e innovativa” – ha dichiarato il sindaco Michele Conia. “Questa è solo la prima tappa di un percorso che vuole dare nuova vita ai luoghi rinnovati e generare impatto reale e duraturo sul nostro territorio”.

Cinquefrondi si conferma così un esempio virtuoso di come i piccoli comuni possano diventare laboratori di innovazione sociale e culturale, puntando su partecipazione civica, creatività e visione strategica.