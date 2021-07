Taurianova, 10 anni dalla morte della professoressa Isabella Loschiavo. La città continua ad amarla

Oggi, 15 luglio, sarà il decimo anniversario della dipartita dellla Prof.ssa Isabella Loschiavo. Una donna con una mente poliedrica che ha dato tanto alla città che amava, che considerava sua patria con tutte le sue accezioni: Taurianova, appunto. La amava come si ama una culla, e di essa ha voluto scandagliare le radici, studiarne la storia e i costumi, i monumenti, le chiese. Lo ha fatto senza risparmiarsi, consumandosi gli occhi. Studiare è sempre stata la sua passione, capire le ragioni e i percorsi, andare a fondo. Per poi mettere tutto quanto appreso a disposizione di tutti, con grande umiltà, sempre pronta ad accettare approfondimenti e riflessioni. I suoi alunni sono stati il suo orgoglio per oltre quarant’anni, la scuola la sua casa e il suo tempio.

Curriculum vitae e brevi cenni biografici della Prof. Isabella Loschiavo Prete

 Nata il 01.08.1942 a Taurianova (R.C.) da Michele Loschiavo ed Eleonora Fedele

 Laureata in Lettere il 24.02.1966 presso l’Università degli Studi di Messina con tesi di laurea: “Il Riformismo a Napoli dal 1786 al 1794” con relatore il Prof. Rosario

Villari nell’anno accademico 1965-66.

 Sposata il 14.10.1974 con il dott. Renato Cosimo Prete da cui ha avuto un figlio, il

14.09.1976, Giuseppe, attualmente medico chirurgo e spec. in Ortopedia e

Traumatologia

 Deceduta il 15.07.2011 a Reggio Calabria.

Carriera Professionale:

 Ha prestato servizio in qualità di supplente temporanea nell’anno 1965-1966; di supplente annuale negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 e, con la qualifica di incaricata a tempo indeterminato, negli anni scolastici dal 1969-70 al 1973-1974 e nello specifico:

Nell’anno scolastico 1963-64: ha insegnato, in qualità di supplente temporanea di lingua francese, con nomina del Preside, presso Liceo Ginnasio “V. Gerace” di Cittanova dal 13.04.1964 al 22.04.1964.

Nell’anno scolastico 1965-66: ha prestato servizio, in qualità di supplente temporanea di materie letterarie, nella scuola media “G. Pascoli” di Taurianova dal 11.11.1965 al 24.02.1966, senza titolo specifico, con nomina del Preside e dal 25.02.1966 al 17.03.1966 con titolo per conseguito diploma di Laurea in Lettere in data 24.02.1966. Dal 21.03.1966 al 05.04.1966, ha insegnato, in qualità di supplente temporanea di Italiano e Storia, presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” di Palmi.

Dal 14.04.1966 al 28.04.1966 e dal 02.05.1966 al 16.05.1966 ha prestato servizio, in qualità di supplente temporanea di materie letterarie (Italiano, latino, greco, storia e geografia), con nomina del Preside, presso Liceo Ginnasio “V. Gerace” di Cittanova. Dal 17.05.1966 al 11.06.1966 ha insegnato, in qualità di supplente temporanea di lettere, presso la Scuola media Statale di Rosarno

Nell’anno scolastico 1966-1967 ha prestato servizio ininterrotto, in qualità di supplente annuale di Lettere presso la Scuola media Statale di Cinquefrondi e dal 29.10.1966, in seguito a nomina del Preside, presso la sezione staccata di Maropati in qualità di supplente temporanea di Lettere partecipando alle operazioni di scrutinio finale ed ha riportato la qualifica di “OTTIMO”.

Nell’anno scolastico 1967-1968 ha insegnato, in qualità di supplente annuale di Lettere, a seguito a nomina del Provveditore agli Studi di Reggio Calabria, presso la Scuola media Statale di Melicucco partecipando alle due sessioni di esami ed ha avuto la qualifica di “OTTIMO”.

Nell’anno scolastico 1968-1969 ha prestato servizio ininterrotto, in qualità di supplente annuale di Lettere presso la Scuola Media Statale “Francesco Jerace” di Polistena partecipando alle prima e seconda sessione di esami ed ha riportato la qualifica di “OTTIMO”.

Nell’anno scolastico 1969-1970 ha insegnato interrottamente, in qualità di incaricata a tempo indeterminato di Lettere, nella Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di Oppido Mamertina, sezione staccata di S. Cristina d’Aspromonte partecipando alle due sessioni di esami ed ha riportato la qualifica di “OTTIMO”.

Nell’anno scolastico 1970-1971 ha insegnato interrottamente, in qualità di incaricata a tempo indeterminato di Lettere presso la Scuola media Statale “L. Chitti” di Cittanova partecipando alle due sessioni di esami ed ha riportato la qualifica di “OTTIMO”. Nell’anno scolastico 1971-1972 ha prestato servizio, in qualità di incaricata a tempo indeterminato per l’insegnamento di Italiano e Storia ed Ed. Civica, presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Francesco Gemelli Careri” di Taurianova, partecipando agli scrutini finali ed ha riportato la qualifica di “OTTIMO”. Nell’anno scolastico 1972-1973 e 1973-1974 ha insegnato, in qualità di incaricata a tempo indeterminato nella cattedra di Italiano, Storia ed educazione Civica, presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Francesco Severi” di Gioia Tauro, partecipando alle due sessioni di esami ed ha riportato la qualifica di “OTTIMO”.

 Nominata di ruolo con effetto dal 01.10.1974 all’insegnamento della cattedra di Italiano, Storia ed Educazione Civica presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Gemelli Careri” di Taurianova fino all’anno scolastico 1990- 1991 durante la quale è stata nominata componente del Comitato di Valutazione e del Consiglio d’Istituto.

 Dall’anno accademico 1991-1992 insegnerà Italiano e Latino presso le classi liceali del Liceo Ginnasio Classico “ V. Gerace” di Cittanova fino all’anno accademico 2006-2007 (anno in cui è dovuta andare in pensione dopo 42 anni effettivi di servizio) durante la quale ha fondato il periodico “Il Liceale” e in seguito “Accademia”, assumendone la direzione.

Carriera Giornalistica-Politica-Sociale:

 Ha iniziato a scrivere su “Calabria letteraria”, proseguendo con articoli di terza pagina, nel 1979, per la Gazzetta del Sud. Iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 21.02.1983. Prima donna giornalista corrispondente di Taurianova e successivamente di San Giorgio Morgeto (R.C.) per il quotidiano “Gazzetta del Sud” fino al 2006; poi corrispondente di Taurianova per il quotidiano “Calabria Ora” fino al 2011.

 E’ stata direttore responsabile di una televisione privata di Taurianova “T.R.A.B.”, di una Radio; cofondatrice e direttore responsabile del periodico “Questacittà” e direttore responsabile di altri periodici: “Ambiente”, “Corriere della Piana” e “Hora Nona”.

 Ha collaborato con periodici e riviste culturali con articoli di attualità ed a sfondo storico, quali: “Città del Sole”, “Calabria sconosciuta”, “Procellaria”. “Historica”, “Incontri”, “Provinciale”, “Piana domani”, “Calabria”, “Tribuna Calabria”, “Corriere di Reggio”, “Prospettive 2000”, “Arianova”, “Cittàmia”.

 E’ stata nominata Giudice Popolare alla Corte di Appello di Reggio Calabria dal 04.01.1984 al 14.07.1984.

 É stata assessore alla Pubblica Istruzione (come tecnico) con il senatore Emilio Argiroffi, sindaco di Taurianova.

 Cofondatrice e direttore dei corsi (con il Prof. Ugo Verzì Borgese e Prof. Antonio Orso) dell’“Università della Terza Età e del tempo libero” a Rosarno dal 1987 al 1993.

 Ha istituito l’“Università della Terza età e del tempo libero” a Taurianova nel 1995 come sezione distaccata di Locri assumendone la direzione fino all’anno accademico 2009-2010

 Ha fatto parte della giuria di numerosi premi, come: 1° Concorso Internazionale di Poesia “Lauro Vincenzo Gentile” a Gioia Tauro nel 1987; I° Edizione Premio “Valarioti” a Rosarno nel 1990. Premio Inedito del Circolo culturale “Rhegium Julii” a Reggio Calabria.

 È stata inserita nella Deputazione di Storia Patria della Calabria, per le pubblicazioni di storia calabrese.

Ha al suo attivo le seguenti pubblicazioni:

 Rassegna di poeti, prosatori e artisti di Taurianova – Ed. La Brutia – Polistena – febbraio 1982.

 San Giorgio Morgeto, Storia e Società – Libreria Ed. Anna – Gioia Tauro – giugno 1982.

 Radicena, Iatrinoli, Taurianova – Ed. La Brutia – Polistena – luglio 1982 (primo libro sulla storia di Taurianova).

 Calabria d’oro – profilo storico di alcuni paesi della Piana (in collaborazione con Gianfranco Sofia) – Graficalabra edi s.r.l. – Vibo Valentia – dicembre 1982

 Catasto Onciario di Radicena nel 1746 – Libreria Ed. Anna – Gioia Tauro – luglio 1983.

 Una calabrese nel Salento (romanzo) – Graphosette s.r.l.- Taviano (Le) – Novembre 1984

 Vincenzo Morello Rastignac – Vite e opere – Rubbettino Editore – Soveria Mannelli – ottobre 1985

 Rassegna di poeti e prosatori nella Piana – Antologia in due volumi (in collaborazione con A. Orso e U. Verzì Borgese) – Calabria Letteraria Ed.- Soveria Mannelli – dicembre 1986

 Il Convento dei Domenicani di Radicena – Edizioni Bieffe – Polistena – maggio 1987.

 Nel giardino della vita (racconti) (in collaborazione con A. Orso) – Libreria Editrice Anna Bieffe – marzo 1988

 Antonio Orso e la sua produzione letteraria – Libreria Ed. Anna – febbraio 1989

 L’Universo cromatico di Michelangelo Jerace – Amministrazione Provinciale di

Reggio Calabria – maggio 1989

 Il Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto – Libreria Ed. Anna –

maggio 1989

 Taurianova nelle immagini del Novecento (in collaborazione con Vincenzo

Alampi) – Casa Ed. Barbaro -1989

 Mammola 990-1990 – Millennio della fondazione (in collaborazione con vari

autori) a cura della Scuola Elementare Statale “G. Marconi” – Calabria Letteraria

Editrice – Agosto 1989

 Il volo della speranza (romanzo) – Ed. Jason – 1990

 Antonio Renda e le sue opere – Ed. Virgilio Rosarno – settembre 1995

 Antonino Fedele – Rassegna critica della lirica italiana ed estera alla ribalta del

Metropolitan – Tauroprint – Gioia Tauro – 1999

 Canti – Antologia di poesia contemporanea (in collaborazione con Maria Marvici

Martelli, Rocco Tassone e Carmela Vaticano) – Edizione premio “Umanità, Fede e

cultura” collana Stesicoro – Tauroprint – Gioia Tauro – novembre 2002

 Orme – collana di narrativa (in collaborazione con vari autori) – Ass. Cult.

ONLUS “Belmoro” – dicembre 2003.

 I Comitati di Liberazione nazionale nella provincia di Reggio Calabria – Nuove

Edizioni Barbaro – febbraio 2004.

 Monografia di Perla Panetta. Una vita per l’arte dall’alba..al tramonto – Nuove

Edizioni Barbaro – giugno 2004

 Epicedio per Walter – Litografia Colarco – Taurianova – 2004

 Epicedio per un’amica uscita dalla scena del mondo – Litografia Colarco –

Taurianova – 2004

 L’Utopia della legalità – Narrativa adottata da alcune Scuole Medie Primarie –

Edizioni Nausica – marzo 2007

 Compendio delle opere letterarie di Emilio Argiroffi – Azienda Grafica Comm. F.

Colarco Taurianova – maggio 2008

 Il terremoto del 1908 nel Circondario di Palmi – Città del Sole Edizioni – giugno

2008

 Giovanni Panetta – grande scultore cittanovese – Franco Pancallo Editore Locri –

giugno 2008.

 Jatrinoli – Storia di un popolo e della sua devozione alla Madonna del Carmine (in collaborazione con vari autori) a cura dell’arciprete Alfonso Franco – Azienda Grafica Comm. F. Colarco Taurianova Ottobre 2009

 Epicedio per una Signora dal Cuore d’Oro – Azienda Grafica Comm. F. Colarco Taurianova – 2009

 Ius primae noctis (diritto della prima notte) – Commedia in 4 atti – Azienda Grafica Comm. F. Colarco – gennaio 2010

 Il brigantaggio nella prima Calabria ultra – All’indomani dell’Unità d’Italia – Città del Sole Edizioni – ottobre 2010

 L’amore nella poesia classica – Lirici greci e poeti elegiaci latini – Tipografia Varamo – agosto 2011 postumo

 Ha scritto l’introduzione del libro “La Farfalla Bianca” di Leonida Repaci – febbraio 1986

 È stata coautrice di interventi storico-letterari pubblicati nel volume “Cultura romantica e territorio nella Calabria dell’Ottocento” Ediz. Periferia Cosenza 1987; “L’altra voce della Calabria” a cura del Reghium Julii di Reggio Calabria. “Sant’Eufemia d’Aspromonte – Atti del convegno di Studi per il bicentenario dell’autonomia 14-16.12.1990” con l’articolo “Sant’Eufemia d’Aspromonte protagonista nelle lotte risorgimentali del 1847-48” pag. 321-325, Rubbettino Editore 1997.

 È inserita in molte Antologie della Calabria con articoli giornalistici come “La donna forza della Calabria e dell’Europa – Antologia al femminile” a cura di Patrizia Cicciarello – ISTAR Editrice Reggio Calabria – giugno 2000; di saggistica storico-letteraria; di narrativa e di poesia ed in varie pubblicazioni della Federico Motta Editore per articoli giornalistici.

Le sono stati conferiti numerosi premi di saggistica, di poesia e di giornalismo, tra i quali:

 2° classificata alla V° edizione del Premio Nazionale di Poesia e Giornalismo “Calabria 79” – sezione Giornalismo-Saggistica per l’articolo “l’occupazione delle terre nella piana di Gioia Tauro nel dopoguerra” pubblicato sulla rivista Historica con Targa del Ministro dei Trasporti sen. Casalinuovo ed incisione d’autore.

 Diploma d’Onore per la sezione “B” Novella “Una svolta nella vita” al Concorso Internazionale Letterario di San Nicola Arcella – San Nicola Arcella (CS) 05/07/1981.

 Premio letterario Kiwanis 81 – Reggio Calabria 1981

 2° classificata per la sezione “C” alla VIII Edizione del Concorso Letterario

Internazionale “Premio Giuseppe Piermarini” – Foligno (PG), 5 dicembre 1981.

 Premio Umbria d’Oro – Terni, 9 dicembre 1981.

 3° Premio con diploma d’onore alla III edizione del Premio Nazionale di Poesia “La Mamma” – Catanzaro, 29 maggio 1982

 Menzione speciale al Premio Kiwanis 1982 – Reggio Calabria, 3 giugno 1982

 Diploma di Segnalazione di Merito – Concorso Internazionale di Poesia,

Narrativa e saggistica “F. D. Guerrazzi” – Livorno, 12 giugno 1982

 Accademico di Merito e III premio per la Sezione saggistica “per il suo alto contributo etico-culturale che è alla base del benessere nell’unità spirituale dei popoli d’Europa” – Accademia D’Europa di Lettere e Scienze ed Arti – Napoli 20/06/1982.

 Diploma d’Onore – IV Edizione Concorso Letterario Internazionale “Premio Santa Rita” – Cascia, 3 agosto 1982

 Coppa della Cultura Calabria 1982 “per altissimi meriti letterari” – Concorso Letterario Internazionale di Poesia “Città di Taurianova” – Taurianova, 4 settembre 1982.

 Attestato di Merito con medaglia laminata in oro – Primo Festival di Poesia Contemporanea – Catanzaro, 25 settembre 1982

 Premio Oscar per la narrativa – Palazzo Nari, Roma, Aprile 1985.

 Diploma di Benemerenza “per l’opera svolta a favore dell’Amicizia e della

Pace”, Associazione Turisticulturale di Siderno – Siderno (R.C.), 30 maggio 1985

 Diploma di Merito per la narrativa – 2° Edizione Concorso Internazionale di

poesia, saggistica e narrativa “Modigliani” – Reggio Calabria, 21 settembre 1985

 Menzione d’Onore Attività culturali Comune di Delianuova “per i motivi derivanti dal curriculum personale, dal quale emerge evidente il qualificato impegno di ricerca e di studio – e per la notevole attività didattica protesa al raggiungimento ed alla affermazione dei più alti ideali della vita” – Delianuova (R.C), 29 Dicembre 1985

 Premio Internazionale della Fratellanza “La Triade” III Edizione – Sala della Protomoteca del Campidoglio, Roma, 27 aprile 1987

 Diploma di Merito per la narrativa – 4° Edizione Concorso Internazionale di poesia, saggistica e narrativa “Modigliani” – Reggio Calabria, 31 maggio 1987

 Diploma di Segnalazione Speciale al Premio Letterario – Pittura – Grafica – Associazione culturale “Centro Studi F. Ricerche Calabresi”- Lucca, 22 aprile 1989.

 Primo premio giornalistico – 6° Edizione Concorso “Modigliani” – Reggio Calabria, 9 giugno 1989.

 “Il Pino d’oro” XXI Edizione con medaglia d’oro – Premio internazionale dei “Due Mari” patrocinato dalla C.E.J. (Comunità Europea dei Giornalisti), dalla Fondazione Euro-Africana, da “Il Corriere di Roma”, da “L’Opinione”, dalla Regione Calabria, dall’Ente Provinciale per il Turismo, dall’Amministrazione Provinciale, dal Comune dall’Associazione Provinciale Industriali, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, dall’Unione Provinciale Commercianti di Catanzaro, dalla SIR, dalla Comunità Regionale Europea e dal “BRUTIUM e “I Calabresi nel mondo”) “per i suoi interessanti ed apprezzati articoli di saggistica storica e letteraria pubblicati nelle più note Riviste ed Organi di stampa della Regione brutia” – Catanzaro, 17 settembre 1989

 Premio dal sindaco di Mammola, Antonio Francone “per aver illustrato con competenza ed impegno una delle più belle pagine di storia scritta all’ombra dell’antica abbazia basiliana” – Mammola, 3 marzo 1990.

 Premio Giuseppe Valarioti – Rosarno, 29 giugno 1990

 Primo premio narrativa – Circolo culturale “G. Calogero” IV Edizione – Reggio

Calabria, 14 gennaio 1993.

 Premio di Poesia “Vincenzo Gerace” II° Edizione – 1998 per la poesia “Diventare Mamma” – Cittanova, 30 maggio 1998

 Omaggio nel 70° anniversario della fondazione di Taurianova per “la brillante relazione svolta sulla storia della città e per la collaborazione come componente della giuria” – Mostra Concorso fotografico-Documentaria “La mia città” – Taurianova, 4 giugno 1998

 Prima classificata – IV° Edizione del Premio Nazionale di Poesia in Lingua “Giovanni Cianci” – Fiumara (R.C.), 13 agosto 1998.

 Primo premio Araba Fenice – Arcipretura Santi Apostoli Pietro e Paolo con la seguente motivazione: “aver contribuito significativamente, con approfondite ricerche storiografiche, alla migliore conoscenza della storia del nostro territorio e delle tradizioni del nostro popolo” – Taurianova, 29 giugno 2002

 Attestato di riconoscimento conferito dalla Città di Gioia Tauro Comitato “Gioia d’Estate 2002” per i suoi alti meriti culturali – Gioia Tauro, 22 agosto 2002

 Terza classificata al premio di Poesia – Narrativa – saggistica – Associazione Culturale ONLUS Belmoro – Reggio Calabria, 20 luglio 2003

 Seconda classificata al I° Premio Internazionale di Poesia in lingua Italiana e vernacolo “Trofeo del Bergamotto” con la poesia “Oro Verde” – Pellaro – Reggio Calabria, 8 dicembre 2003.

 Diploma di Benemerenza Araba Fenice – Premio Speciale “Don Pietro Franco” – Taurianova, 15 luglio 2005

 Attestato di Benemerenza Culturale nell’ambito del convegno “Tauria Nova Letteraria” per la seguente motivazione: “Per aver rinnovato con l’opera Antonio

Renda e le sue opere le nobilissime tradizioni letterarie della nostra città” –

Taurianova, 16 dicembre 2005.

 Attestato di Benemerenza “per aver contribuito alla conoscenza delle Opere

letterarie di Emilio Argiroffi” – Taurianova, 28 maggio 2008

 Attestato di Benemerenza “per l’impegno culturale profuso alla realizzazione dei caffè letterari di codesta cittadina” – Taurianova, 20 agosto 2008

 Benemerenza Culturale “per l’ulteriore contributo letterario dato alla storia della nostra terra”- Taurianova, 14 dicembre 2007

 Benemerenza Culturale per il libro “Il terremoto del 1908 nel circondario di Palmi” – Taurianova, 7 ottobre 2008

 Attestato di merito conferito dal Comune di Santa Cristina D’Aspromonte “per la sua competenza e la ricerca svolta negli anni per la Storia Patria e per l’odierna relazione sul Terremoto del 28 dicembre del 1908” – Santa Cristina D’Aspromonte, 28 dicembre 2008

 Benemerenza Culturale “per aver partecipato in qualità di giurato al progetto “I Vicoli raccontano”. – Taurianova, 3 giugno 2010

Premi e Riconoscimenti Post-Mortem:

 Il Prof. Antonio Orso, poeta di Gioia Tauro, ha dedicato due liriche: “Riposa in Pace” all’interno della pubblicazione “Il viale degli Oleandri” pag. 121-124, settembre 2011; “Ad Isabella Loschiavo” all’interno della pubblicazione “More di Gelso” pag. 173-176, maggio 2012

 Il Prof. Ugo Verzì Borgese, saggista ed autore di varie pubblicazioni di natura storica, archeologica e letteraria calabrese, ha dedicato alla figura della Prof. Isabella Loschiavo Prete due pubblicazioni: “Un Quindici di Luglio – Un Canto per Isabella (Parte Prima)”; “Un Quindici di Luglio – Testimonianze per Isabella (Parte Seconda)” – 2012

 Premio Metauros alla Memoria 2012 per il saggio storico: “IL BRIGANTAGGIO NELLA PRIMA CALABRIA ULTRA” – Teatro “Giangurgolo” di Gioia Tauro, 28 aprile 2012.

 Premio “G. Calogero” XXVII Edizione – Alla Memoria con la seguente motivazione: “La figura indimenticabile di Isabella Loschiavo rappresenta per la cultura della nostra terra l’espressione più significativa di un costante e serio impegno che ha spaziato con vera sapienza dalla poesia alla storia, dalla saggistica alla narrativa, dimostrando elevatezza di conoscenza in una visione umana ed aperta della esistenza. La sua attività di valorosa docente lascia un esempio ed un

ricordo indelebile nell’animo dei suoi numerosi allievi” – Sala della Cultura di Reggio Calabria, 19 dicembre 2014.

 In data 24.03.2012 Le è stata intitolata la Sala Lettura della Biblioteca Comunale di Taurianova (R.C.).

 In data 08.06.2013 Le è stata intitolata la Sala Lettura della Biblioteca Comunale di San Giorgio Morgeto (R.C.)

 In data 01.03.2016 con delibera n. 21 del Comune di Taurianova viene intitolata l”Università del tempo libero” di Taurianova alla memoria della Prof.ssa Isabella Loschiavo, infaticabile educatrice ed animatrice culturale, che ha costantemente rappresentato un punto di riferimento di alto profilo umano e professionale per la comunità taurianovese.

 Nell’ambito del Premio “Giuseppe Calogero” XXVIII 2015, le è stata dedicata una sezione alla poesia “Isabella Loschiavo”.

Ad aprire la serie del premio “Isabella Loschiavo” è stata la poetessa Maria Frisina – Reggio Calabria, 29 gennaio 2016.

La seconda edizione è andata allo scrittore Felice Foresta – Reggio Calabria, 19 dicembre 2016.

La terza edizione è andata al poeta-saggista dott. Sergio Siclari – Reggio Calabria, 19 dicembre 2017.

La quarta edizione è andata alla dott.ssa Arianna Zoccali – Reggio Calabria, 19 dicembre 2019