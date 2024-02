Tajani blocca la vice segreteria vicaria del governatore della Calabria Occhiuto

La Bergamini indicata per l’età anagrafica. Occhiuto chiedeva il voto,Paolo Barelli lo stoppa nel nome del ministro degli esteri

Scontata l’elezione di Antonio Tajani alla guida di Forza Italia, senza grandi colpi di scena la riconferma della linea politica a sostegno del governo Meloni, al di là del mal di pancia di molti dirigenti azzurri. La partita vera si giocava sui i 4 nomi da proporre a vice segretario del partito fondato da Silvio Berlusconi. La scelta della indicazione di voto arriva direttamente da Tajani, il vicario viene scelto in base all’età anagrafica cioè la Bergamini. Occhiuto insiste nella riunione, arriva il capo gruppo alla Camera dei Deputati, Paolo Barelli, con modi sbrigativi, comunica che non si discute l’ordine di Tajani, dunque niente voto per indicare il vicario del ministro degli esteri. Tutto si può dire, ma non far votare il popolo azzurro sulla nomina del vicario di Tajani, è un segnale di debolezza del nuovo leader azzurro. Vuoi vedere che adesso il partito impone la candidatura di Occhiuto alle elezioni europee? Inizia la stagione dei lunghi coltelli per il futuro di Forza Italia. Tutto dipende dal voto europeo. A luglio tutto può succedere nella politica italiana e Tajani non vuole spine nel fianco.