Comunicato stampa Conclusione GCMR

Si sono conclusi i lavori dell’Evento Scientifico denominato “Giornate Cardiometaboliche Reggine XVII^ edizione”. L’aggiornamento culturale e professionale della classe medica e degli Operatori Sanitari che si impegnano giornalmente a perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica e il sollievo dalla sofferenza, nel rispetto della dignità e libertà della persona, con costante contributo scientifico, culturale e sociale. Attività fondate su una base culturale consolidata e costruita sulle conoscenze scientifiche acquisite nel tempo, alla base delle motivazioni che hanno spinto gli organizzatori, i dott.ri Vincenzo Amodeo e Giovanni Perrone, alla realizzazione del congresso scientifico. Un Evento molto atteso dalla classe medica e da tutti gli operatori della Sanità interessati all’aggiornamento professionale, che vede Cardiologi e Diabetologi uniti per prevenire e curare le malattie metaboliche e cardiovascolari. Tre lunghe e intense giornate, con una faculty di oltre 80 professionisti, provenienti da tutta Italia, che hanno trattato argomenti scientifici di grande attualità e molto ridondanti sullo scenario della cultura cardiologica e diabetologica, con l’obiettivo di mettere a fuoco, attraverso vari momenti di confronto, le patologie della nostra epoca. Relazioni di alto contenuto scientifico rivolte agli oltre 200 iscritti tra medici, infermieri, farmacisti, dietisti, biologi, ostetrici, ginecologi e odontoiatri, attenti all’evoluzione delle tecniche ed alle innovazioni, sempre più interessanti ai fini di un corretto percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale dei pazienti che afferiscono al Sistema Sanitario Nazionale. Le XII sessioni, all’interno delle quali si è discusso di: Ipertensione Arteriosa, nuove terapie farmacologiche ed elettriche per la cura dello Scompenso Cardiaco, Disordini del Ritmo Cardiaco, Malattie del Circolo Coronarico e Polmonare, Cardiopatie Strutturali e Cardiochirurgia, Diabete e sue complicanze, Nutraceutica, Dislipidemie, Disordini Alimentari, Prevenzione e Rapporti con la Medicina del Territorio, per una gestione integrata delle acuzie e delle cronicità; sono state moderate da esperti professionisti che hanno avuto il compito di animare una discussione interattiva con i partecipanti, ormai sempre più attenti e interessati all’evoluzione tecnologica e all’uso di nuovi farmaci e di nuovi presidi elettrici e strumentali. Al fine di rendere un servizio ai medici, è stata confermata, così come nell’edizione precedente, la creazione di uno Spazio ENPAM per informare gli iscritti all’Ente in merito a Previdenza, Assistenza e Sicurezza delle cure e Responsabilità Professionale; anche questi argomenti di grande attualità, che stanno molto a cuore ai medici e molto interessanti sotto l’aspetto medico-legale e pensionistico. L’evento che si è svolto a Reggio Calabria, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici (luogo scelto a conferma della sacralità dello stesso e nel rispetto della classe Medica) è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, del Ministero della Salute (ID 2647 – 411868), con l’obiettivo formativo: Prevenzione e Promozione della Salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali ed ha conferito ai partecipanti 11,9 crediti formativi obbligatori per le Professioni Sanitarie. Anche quest’anno, nel rispetto della coerenza tra gli argomenti trattati, i requisiti didattici, professionali e scientifici, il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari della Regione Calabria ( Settore n. 5 Medicina Convenzionata – Continuità Assistenziale – Sistemi Alternativi al Ricovero e Gestione Territoriale delle Epidemie) ha ritenuto di conferire l’incarico di docenti ai Responsabili Scientifici: dott. Vincenzo Amodeo e Giovanni Perrone che, a fine Evento hanno provveduto a firmare il libretto delle presenze in possesso del Medico in formazione per la Medicina Generale.