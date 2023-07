In giorni l’argomento cardine sui vari quotidiani e’ l’immenente chiusura della strada jonio – tirreno per l’esecuzione di lavori.

Ma mentre molti sindaci, sembrano esprimere la loro contrarietà a “soluzioni alternative” che potrebbero avere ricadute negative per i loro territori, il primo cittadino di Cittanova, con il suo oramai consolidato atteggiamento silenzioso, continua a far finta di nulla, rivestendo sempre più il ruolo di spettatore.

Pur sapendo che il collegamento joinio/tirreno ha da sempre “isolato” il territorio cittanovese, oggi più che mai ci saremmo aspettati che il primo cittadino cittanovese proponesse una soluzione: ovvero un collegamento stradale alternativo, d’altronde già esistente, che possa vedere il territorio di Cittanova, e nello specifico la SP1, come “corridoio” di collegamento del tirreno con lo jonio e viceversa.

Un vero e proprio “corridoio naturalistico” che consentirebbe agli utilizzatori dello stesso di ammirare le tante e belle risorse naturalistiche e paesaggistiche.

È evidente come tutto ciò, oltre a togliere momentaneamente Cittanova dall’isolamento cui è rilegata da anni, porterebbe delle ricadute positive per il nostro territorio.

Ma forse al nostro primo cittadino alla proposta piace il silenzio.

Un comportamento questo avallato dalla minoranza, in evidente stato confusionale, la quale anch’essa sembra non avere ne proporre soluzioni alternative in merito.

SARANNO I CONTINUI IMPEGNI EXTRA CONSILARI?….FORSE.