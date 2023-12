Voglio augurare buon lavoro alla dottoressa Maria Pompea Bernardi, nuovo direttore sanitario dello Spoke Corigliano Rossano. Confidiamo nella sua visione esperta, nelle sue doti professionali e nelle sue qualità umane, per questa nuova stagione che andrà a caratterizzare la guida del Giannetasio e del Campagna. Allo stesso modo mi preme ringraziare il dottore Luigi Muraca, col quale ho avuto modo di confrontarmi nel corso dell’ultimo anno, apprezzandone l’impegno giornaliero profuso nella gestione del suo incarico.

Mi auguro che il cambio al vertice possa rappresentare una svolta positiva per i due presidi sanitari andando a soddisfare le esigenze del territorio. Ma soprattutto riesca a risolvere i tanti problemi che affliggono il Giannettasio e il Campagna, come la mancanza cronica di medici in diversi reparti (Pediatria, Ginecologia e Ortopedia), e l’assenza di infermieri nei pronto soccorso.

C’è tanto da fare nella nostra sanità e speriamo che l’esperienza di Bernardi possa portare a buoni risultati.