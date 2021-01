Oggi alle ore 18 in diretta dalla pagina Facebook di Approdo Calabria in videochat l’ex presidente del consiglio regionale delle Calabria Nicola Irto. L’11 aprile si vota per rinnovare il consiglio regionale dopo la morte della presidente della Regione Jole Santelli. Irto è uno dei papabili alla carica di governatore, con il politico del Pd discutiamo della gravissima situazione economica della Regione ed il rilancio della nostra Regione