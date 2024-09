I militari della Stazione Carabinieri Lamezia Terme Sambiase, hanno tratto in arresto in flagranza, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un trentasettenne lametino.

I Carabinieri, nell’ambito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, hanno rinvenuto circa 30 grammi di cocaina, piccoli quantitativi di hashish e marijuana, nonché materiale da taglio, peso e confezionamento della sostanza. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro in attesa di più approfondite analisi. L’arrestato è stato quindi associato alla Casa Circondariale di Catanzaro.

Nell’udienza di convalida, il G.I.P. presso il Tribunale di Lamezia Terme, su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini, ha convalidato l’arresto sottoponendo l’indagato alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza e quello di presentazione alla Polizia Giudiziaria.