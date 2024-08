di Clemente Corvo

Le notti estive si scaldano a Gioia Tauro, e per la magica notte di San Lorenzo, il 10 agosto, il Lido Vulcano promette un evento senza precedenti. Quest’anno, la celebre spiaggia ospiterà il rinomato artista Gabry Ponte, promettendo un’esperienza indimenticabile sotto il cielo stellato.

Il Lido Vulcano continua a consolidare la sua fama come uno dei luoghi di intrattenimento più prestigiosi della zona. La serata di San Lorenzo, nota per le sue scie di stelle cadenti, vedrà la performance di Gabry Ponte, celebre figura della musica italiana, che porterà il suo inconfondibile sound, amalgama di ritmi elettronici e melodie coinvolgenti.

L’evento è fissato per sabato 10 agosto e il cartellone pubblicitario, animato da colori vivaci e design accattivante, conferma l’alto livello dell’intrattenimento previsto. La grafica moderna e il layout dinamico riflettono l’energia che Gabry Ponte porterà sul palco del Lido Vulcano.

La vendita dei biglietti è già partita con un’offerta speciale: i primi 250 biglietti sono disponibili al prezzo di soli 15 euro, un vero affare per non perdere l’occasione di assistere a un concerto così speciale. I biglietti successivi sono in vendita a 20 euro, un prezzo accessibile per una notte che promette di essere straordinaria.

Chi è alla ricerca di una serata all’insegna della musica di qualità e del divertimento, sotto il cielo ricco di stelle di San Lorenzo, troverà nel Lido Vulcano la destinazione ideale. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 327 1858430 o il 393 5422166.

Unitevi a noi per una notte di festa, musica e stelle a Gioia Tauro, dove Gabry Ponte e il Lido Vulcano renderanno questa San Lorenzo un’esperienza memorabile. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di essere parte di questa magica serata!