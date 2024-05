Al fine di favorire il regolare afflusso e il deflusso dei veicoli e dei bus in occasione del Pellegrinaggio Madonna dello Scoglio a Placanica (RC), per questo fine settimana è sospesa la chiusura notturna delle gallerie Limina e Torbido, sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno”, dove sono in corso gli interventi di manutenzione. La sospensione dei lavori è stata concordata durante il recente Comitato Operativo per la Viabilità.

Pertanto, nella notte fra oggi, sabato 11 maggio, e domani, domenica 12 maggio, il tratto compreso tra gli svincoli di Limina (km 18,100) e Mammola (km 28) sarà regolarmente percorribile senza limitazioni.