Una tendenza molto diffusa in architettura è la costruzione di edifici con tetti piani. Le finestre specializzate per tetti piani rappresentano una soluzione dedicata agli edifici di questo tipo, migliorandone la funzionalità.

Le tecnologie attualmente utilizzate consentono di realizzare tetti piani caratterizzati da una totale tenuta e da un elevato isolamento termico. La questione del rispetto delle condizioni funzionali si applica anche alle vetrate sotto forma di finestre per tetti piani.

Caratteristiche dei tetti piani

L’architettura è soggetta a continui sviluppi. Questa tendenza si applica, tra l’altro, alle forme cubiche delle strutture edilizie. In un paesaggio permeato da edifici con tetti spioventi, si stanno costruendo sempre più spesso case ed edifici pubblici coperti da partizioni piane stratificate.

L’attuazione della tendenza indicata è favorita dalle nuove tecnologie, grazie alle quali i tetti piani mantengono una tenuta totale ed elevati parametri di isolamento termico. Sia i progettisti che gli investitori tengono conto del fatto che la superficie di un tetto piano può essere utilizzata in modo funzionale, ad esempio come terrazza, area ricreativa o piccolo giardino.

La realizzazione di un tetto piano su un edificio non comporta più problemi in termini di illuminazione degli interni situati nella parte centrale dell’edificio. Nulla vieta che questi locali vengano utilizzati esclusivamente con funzioni tecniche, di servizio o di deposito. La soluzione al problema dell’afflusso di luce naturale in questi casi è rappresentata dalle finestre per tetti piani. Questo tipo di layout è caratterizzato da prestazioni molto elevate e, allo stesso tempo, è interessante dal punto di vista architettonico.

Soluzioni di illuminazione per tetti piani

Come già accennato, le soluzioni applicate alle finestre per tetti piani garantiscono la loro piena funzionalità e includono l’attenzione all’estetica. Le opere in legno di questo tipo sono caratterizzate da elevati parametri di isolamento termico, oltre che dalla capacità di trasmettere una grande quantità di luce naturale. Da un punto di vista utilitaristico, le finestre per tetti piani devono offrire la possibilità di ventilazione e non devono essere difficili da manovrare.

I tamponamenti vetrati dedicati ai tetti piani possono essere installati in partizioni con diversi angoli di inclinazione. A seconda della tipologia specifica, le boiserie possono essere installate sia in sistemi inclinati che orizzontali.

Le finestre per tetti piani sono caratterizzate da un design che semplifica il processo di installazione in una partizione stratificata senza il rischio di perdite e ponti termici. Questi elementi, molto importanti, garantiscono un funzionamento sicuro e impediscono l’accesso non autorizzato all’edificio.

Il materiale utilizzato per realizzare i telai delle finestre per tetti piani è resistente anche alle condizioni atmosferiche avverse, comprese le piogge acide. La minima assorbenza dei profili delle finestre ne consente l’utilizzo in ambienti di qualsiasi destinazione, compresi quelli con elevati livelli di umidità.

Le luci sul tetto inondano lo spazio di luce tipica

Il modo in cui la luce del giorno ci rende più felici lo rende saggiamente illustrato! Soprattutto in questi mesi di clima freddo, abbiamo davvero bisogno della luce del sole. Un paio di case sono più buie di altre, a seconda di quali parti della proprietà evidenziano il sole. L’illuminazione del tetto può aiutare a trasformare un orribile salotto in uno spazio splendido e positivo. In cucina, l’illuminazione del tetto crea un effetto aperto e attuale che aumenta il valore complessivo dell’immobile. Possono essere installate su qualsiasi tetto piano per aumentare lo spazio abitativo.

Linee visive ultra instabili

I bordi dei nostri lucernari per tetti sono realizzati in alluminio, il materiale per serramenti più solido che esista. Grazie alla sua robustezza, l’alluminio può mantenere colossali lastre di vetro con bordi molto sottili. Questi alloggiamenti più sottili significano meno spazio tra le lastre di copertura, rendendo l’aspetto più sottile. Una luce per tetti renderà i punti di vista esterni comprensibili e privi di ostacoli, rendendo il salotto uno spazio più piacevole.

Le luci da tetto sono disponibili in diversi assortimenti

Le tonalità rinomate per gli alloggiamenti delle luci da tetto sono il bianco, lo scuro puro e l’antracite chiaro. In ogni caso, le nostre luci da tetto Graph Book possono essere realizzate in qualsiasi tonalità RAL. Ciò significa che l’illuminazione del tetto può essere creata a mano per adattarsi alle caratteristiche della vostra cucina o della vostra stanza. In questo modo, potrete illuminare la vostra casa con colori diversi da quelli della luce ordinaria.