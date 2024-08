Il gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria esprime la propria vicinanza e solidarietà all’azienda Ecopiana SRL, colpita dall’incendio di un capannone nella notte del 29 luglio nel comune di Cittanova. Fortunatamente, l’evento non ha causato feriti ne ha coinvolto rifiuti coinvolgendo esclusivamente alcuni macchinari e attrezzature. La struttura del capannone ha retto, grazie anche agli impianti antincendio dello stabilimento.

“Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà a Ecopiana SRL e a tutti i suoi dipendenti,” dichiara Umberto Barreca, presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria Calabria. “Questo evento ci ricorda l’importanza di sostenere le nostre aziende locali, soprattutto in momenti difficili come questo. Siamo certi che Ecopiana, con la sua resilienza e determinazione, saprà superare rapidamente questo momento, prova ne è la ripresa immediata delle loro attività.”

Il comunicato è sottoscritto e vede il pieno coinvolgimento anche dai presidenti delle territoriali provinciali dei Giovani di Unindustria Calabria: Natale Santacroce, vice presidente dei Giovani di Unindustria Calabria e presidente dei Giovani di Vibo; Luca Leone Noto, presidente dei Giovani di Catanzaro; Giorgio Franzese, presidente dei Giovani di Cosenza; Vincenzo Giovanni Squillacioti, presidente dei Giovani di Crotone; Giuseppe Lombardo, presidente f.f. dei Giovani di Reggio Calabria.

“Siamo tutti uniti nell’esprimere il nostro sostegno a Ecopiana SRL,” aggiunge Barrecca. “Eventi come questo non devono scoraggiarci, ma anzi devono rafforzare il nostro spirito di comunità e la nostra determinazione a sostenere l’economia locale e il benessere dei nostri territori.”

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma la società Ecopiana SRL è già al lavoro per il ripristino dei luoghi.

Un particolare ringraziamento a le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria, insieme ai distaccamenti di Polistena, Palmi e Villa San Giovanni che sono intervenute tempestivamente per domare le fiamme e per il loro costante lavoro nella salvaguardia e tutela del territorio.