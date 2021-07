Sinistra Italiana manifesta la propria fiducia nel progetto politico di Luigi De Magistris, per le prossime elezioni regionali che si terranno in Calabria nell’autunno prossimo, dispiegando un’altra candidatura di prestigio nella lista “Un’altra Calabria è possibile”, accanto a quella di Angelo Broccolo, Segretario Regionale del partito.

Si tratta di Anna Greco, membro della segreteria regionale di SI e responsabile dell’organizzazione.

Anna, madre di due bambini, avvocato civilista, impegnata nel sociale ed appassionata da sempre di politica, per circa sei anni vicesindaco di Casole Bruzio, ora Casali del Manco, ha deciso di impegnarsi in prima persona in questa dura competizione elettorale.

Da sempre estimatrice della figura di Mimmo Lucano, l’ex Sindaco di Riace capolista di “Un’altra Calabria è possibile”, Anna Greco porta con sé la sua esperienza di amministratore locale e la sua formazione politica, avvenuta in un territorio che esprime una lunga tradizione di militanza a sinistra.

La candidatura di Anna Greco intende ridare rappresentanza ad un territorio, la Presila cosentina e la Provincia di Cosenza, ricco di risorse umane ed ambientali, con un alto potenziale economico e sociale, che, atavicamente, soffre di fenomeni di nuova emigrazione, spopolamento, di impoverimento e che ha la necessità di riportare, al centro della battaglia politica, il lavoro, lo sviluppo, la tutela dell’ambiente, la valorizzazione delle peculiarità ed identità locali.

E’ una candidatura figlia di una esperienza politica collettiva, Sinistra Italiana, che negli anni ha scelto quale modello di società da costruire, un modello basato sulla solidarietà, sull’uguaglianza, sulla difesa dei valori della Carta Costituzionale. Proprio nel tentativo di portare questa idea nella competizione elettorale regionale, Anna ha deciso di candidarsi nella lista “Un’altra Calabria è possibile” con Mimmo Lucano, a sostegno del candidato a Presidente Luigi De Magistris. Riace, in questo contesto, è esempio di eccellenza amministrativa, che coniuga l’accoglienza dei più deboli con il rilancio dei territori della Calabria e del Meridione, da considerare come un fondamentale punto di partenza, per costruire una Calabria migliore.

La candidatura di Anna ci parla, infine, di impegno femminista e di lavoro politico, lancia un messaggio di onestà e di eticità nella prossima campagna elettorale, si pone soprattutto come strumento di trasformazione di questa Terra, che dobbiamo lasciare migliore per le future generazioni.