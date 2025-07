Ospedale di Polistena, Galimi (Pd), “Chiediamo con maggior forza l’apertura ed il funzionamento del preparto di Oncologia”

“Oggi più che mai, chiediamo con maggiore forza alla presidente drll’ASP di Reggio Calabria, d.ssa Di Furia, l’apertura ed il funzionamento del reparto oncologia presso l’ospedale di Polistena. Così dichiara Michele GALIMI, dirigente del partito democratico pianigiano.

La preoccupante crescita di questo male in tutto il comprensorio e la calura estiva, rendono ancora più drammatico il viaggio di questi pazienti verso Locri o Reggio, soprattutto dopo essere stati sottoposti alla relativa terapia.

Lo stesso atto aziendale ha previsto questo servizio presso l’ospedale di Polistena, ma fino ad oggi funziona solamente a “singhiozzo” un ambulatorio settimanale.

I pazienti di questa terribile malattia ed i loro familiari,si sentono sempre più abbandonati e si legge nei loro volti,la più totale disperazione.

Penso,continua GALIMI,che la loro esasperazione non sarà più contenuta.

Alle nostre latitudini la mancanza di anestesisti,di paralisi del pronto soccorso ( dovuta questa al fallimento della medicina preventiva sul territorio ed alla mancanza di medici ),finiranno molto presto a scatenare concrete fratture nella tenuta dell’ordine pubblico.

Al Presidente Occhiuto vogliamo ricordare che lo stesso ricopre la funzione di commissario ( anche se i calabresi non se ne sono accorti ).

I problemi che denunciamo da tempo, non pensiamo si risolvano facendo crescere il numero di assessori regionali da 7 a 9, come questa maggioranza sembra abbia in cantiere.